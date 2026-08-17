В Черном море атаковали судно Греции с российской нефтью, - Bloomberg

По данным источников издания, инцидент произошел в воскресенье, 16 августов, недалеко от терминала. Судно класса Suezmax Skiros может перевозить около 1 млн баррелей нефти.

КТК преимущественно используется для экспорта казахстанской нефти, однако на этот раз танкер скачал именно российскую партию.

Компания из Афин, которая указана в системе Equasis как оператор Skiros, заявила, что в результате инцидента никто не пострадал, а загрязнения не произошло. От дальнейших комментариев компания отказалась.

Это первая атака на судно, входившее в терминал КТК, после почти трехнедельной паузы. В прошлом месяце серия атак беспилотников уже приводила к перебоям с загрузкой нефти и сокращением добычи на казахстанских месторождениях.

КТК является одним из ключевых маршрутов по экспорту казахстанской нефти. Недавно через него проходило около 2% мировых поставок нефти.