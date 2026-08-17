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В Черном море атаковали судно Греции с российской нефтью, - Bloomberg

21:20 17.08.2026 Пн
2 мин
Танкер попал под атаку после загрузки нефти возле Новороссийска
aimg Мария Науменко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Греческий танкер Skiros подвергся нападению в Черном море после загрузки партии российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, инцидент произошел в воскресенье, 16 августов, недалеко от терминала. Судно класса Suezmax Skiros может перевозить около 1 млн баррелей нефти.

КТК преимущественно используется для экспорта казахстанской нефти, однако на этот раз танкер скачал именно российскую партию.

Компания из Афин, которая указана в системе Equasis как оператор Skiros, заявила, что в результате инцидента никто не пострадал, а загрязнения не произошло. От дальнейших комментариев компания отказалась.

Это первая атака на судно, входившее в терминал КТК, после почти трехнедельной паузы. В прошлом месяце серия атак беспилотников уже приводила к перебоям с загрузкой нефти и сокращением добычи на казахстанских месторождениях.

КТК является одним из ключевых маршрутов по экспорту казахстанской нефти. Недавно через него проходило около 2% мировых поставок нефти.

Ранее в этом месяце Украина согласилась не атаковать инфраструктуру КТК и суда, которые перевозят нероссийские грузы и направляются в терминал.

В то же время эта договоренность не распространяется на суда с российской нефтью или находящиеся под украинскими санкциями.

Предыдущая серия атак на танкеры в Черном море уже поставила под угрозу экспорт казахстанской нефти из-за терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Из-за рисков для судоходства Казахстан был вынужден приостановить поставки нефти в терминал.

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