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Большая часть Одессы более чем на сутки останется без воды: что известно

Украина, Вторник 19 сентября 2023 22:49
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Большая часть Одессы более чем на сутки останется без воды: что известно Фото:одесситов предупредили о плановых отключениях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Масштабное отключение воды в Одессе начнется в 00:10 20 сентября и продлится до 6 утра 21 числа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Інфоксводоканал".

"Несмотря на сложности и военное положение "Инфоксводоканал" пытается обновлять сети и коммуникации, ведь от этого зависит надежность и качество предоставления услуг потребителям", - пояснили в компании.

По данным пресс-службы, для бесперебойного водоснабжения тысяч одесситов компания проводит неотложные работы по замене аварийного участка магистрального водовода.

"Поэтому, с 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября 2023 года будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы, с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКП "Таирово", - пояснили в компании.

В то же время по данным компании, отключение не затронет ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленпоселок", "Слободка".

Работу бюветов продлят на два часа

Из-за масштабного отключения воды полтора десятка бюветов в городе будут работать на два часа дольше.

Бюветные комплексы закроются не в 20 часов, как обычно, а в 22:00.

Речь идет о бюветах по адресам:

  • Прохоровский сквер;
  • Дальницкая, 25;
  • Просвещения, 1Д;
  • Геранева;
  • 6-я станция Большого Фонтана;
  • проспект Небесной Сотни, 14;
  • проспект Говорова;
  • Инглей;
  • сквер Мечникова;
  • Академика Глушко, 1;
  • Ицхака Рабина;
  • Старозарный сквер;
  • Михайловский сквер;
  • Гагарина, 33;
  • Космонавтов, 17

Бювет по улице Крымской будет работать до 20:00.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

В Укрэнерго уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

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