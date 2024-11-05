Черноморский флот РФ держится подальше от Крыма: Плетенчук объяснил причину

Удары Украины по штабу Черноморского флота и другим объектам продемонстрировали уязвимость крымских объектов. Поэтому пока Россия не планирует полноценное возвращение своего флота в Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается постоянной. Россияне держат свой корабельный состав подальше от украинских сил обороны, однако используют свою авиацию для патрулирования западного и южного побережья Крыма.
"Враг продолжает держаться подальше от Азовского моря, и фактически все время его корабельный состав, который можно назвать боеспособным, остается в пункте базирования в Новороссийске", - рассказал Плетенчук.
Он добавил, что на охране этого пункта в море россияне держат подлодку, которая является носителем крылатых ракет, однако это по состоянию на данный момент не тот функционал, который для него является основным - запуск ракет. Сейчас он используется для того, чтобы охранять места, где находятся остальные корабли.
В то же время, по словам спикера, в воздухе работает российская авиация и дальше ведет разведку и патрулирование.
"Пытаются таким образом охранять акваторию, которая прилегает к временно оккупированному Крыму. Наиболее активны они на западном и южном побережье", - отметил он.
Плетенчук также ответил на вопрос, восстанавливают ли оккупанты командные пункты на территории Крыма, чтобы вернуть туда Черноморский флот РФ, о чем ранее писали в сети.
"Давайте вспомним удар по пункту управления Черноморского флота, по штабу Черноморского флота. Поэтому если эта информация подтвердится официально, это будет выглядеть немного странно. Но это не обязательно должно быть связано с какими-либо планами по возможному возвращению в Крым. Пока ничто не говорит о том, что у россиян появляется хотя бы какая-то надежда", - отметил спикер ВМС.
Напомним, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук еще летом заявил, что Россия вывела из Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота.
А недавно данную информацию подтвердили и сами россияне. В частности, российский сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что Черноморский флот решил покинуть Крым.
Позже Плетенчук заявил, что российский флот по состоянию на 24 октября действительновышел из Крыма. Однако угроза атак по-прежнему остается.
Он добавил, что единственной относительно адекватной гарантией безопасности могло бы стать полное отсутствие российских кораблей в Азово-Черноморском регионе. Что, в принципе, мы и видим сегодня.
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