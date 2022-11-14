"Черноморец" уверенно переиграл "Львов" и покинул дно Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Черноморец" – "Львов" – 2:0

Голы: Ермаков, 67, Войтиховский, 80

В первой половине соперники создали всего два момента – по одному от каждой из команд. Сначала форвард "горожан" Бугай имел перспективную возможность, но пробил точно в руки киперу. В то же время одессит Белый под занавес тайма завершил комбинацию ударом головой в перекладину.

После перерыва "моряки" прибавили в активности. Добавилось и опасности – Наумец проверил бдительность вратаря ударом со средней дистанции. В ответ Бойко со стандарта пробил над девяткой ворот "Черноморца".

А на 67-й минуте одесситы повели в счете. Ассистентом стал ветеран Кравченко, который классным навесом из глубины нашел в штрафной абсолютно свободного Ермакова, а тот головой направил мяч в сетку – 1:0.

Далее "моряки" организовали еще два момента. В частности, Брагару классно пробил, но Ильющенков парировал выстрел хавбека. Вскоре уже перекладина сыграла за "Львов" после пушечного удара Войтиховского.

Но на 80-й гостей уже никто и ничто не смогли спасти. Гладкий прекрасно увидел врывание Войтиховского и отдал передачу на джокера одесситов. А он головой пробил под стойку ворот "Львова".

С таким комфортным преимуществом "Черноморец" легко довел матч до победы. Благодаря трем набранным очкам "моряки" покинули последнюю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги и поднялись на 13-е место в чемпионате (9 очков).