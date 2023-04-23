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"Черноморец" на выезде выиграл у "Кривбасса"

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 18:53
"Черноморец" на выезде выиграл у "Кривбасса" Фото: "Черноморец" на выезде выиграл у "Кривбасса" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Наталья Кава

Победой для одесского "Черноморца" завершилась поездка в Кривой Рог на матч 22 тура чемпионата Украины против "Кривбасса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

На 40-й минуте счет был открыт "Черномерцем". Первый гол забил нападающий Даниил Алефиренко.

Однако во втором тайме "Кривбасс" смог в течение первых четырех минут сначала сравнять счет, а затем вырваться вперед. На 58-й минуте полузащитник одесского "Черноморца" Максим Брагар пытался выбить мяч из пустых ворот. Однако еще сильнее зарядил его в свои ворота.

Через четыре минуты Максим Лунев получил мяч. Он двигался к воротам соперника, но резко изменил направление движения и ударом из-за пределов штрафной соперника поразил ворота "Черноморца".

Уже на 66-й минуте одессит Орест Кузик совершил счет 2:2.

На 75-й минуте Алефиренко оформил дубль и одержал первую в последних четырех матчах победу для "Черноморца".

Матч закончился счетом 2:3 в пользу "Черноморца". Таким образом одесситы смогут выйти из зоны вылета и займут 11-ю строчку УПЛ.

К слову, накануне "Заря" обыграла "Днепр-1" в борьбе за топ-3 Премьер-лиги.

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