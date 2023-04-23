"Чорноморець" на виїзді виграв у "Кривбасу"

Перемогою для одеського "Чорноморця" завершилася поїздка до Кривого Рогу на матч 22 туру чемпіонату України проти "Кривбасу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

На 40-ій хвилині рахунок був відкритий "Чорномерцем". Перший гол забив нападник Данило Алефіренко.

Однак у другому таймі "Кривбас" зміг протягом перших чотирьох хвилин спочатку зрівняти рахунок, а потім і вирватись вперед. На 58-хвилині півзахисник одеського "Чорноморця" Максим Брагар намагався вибити м'яч з пустих воріт. Однак ще сильніше зарядив його у власні ворота.

Через чотири хвилини Максим Луньов отримав м'яч. Він рухався до воріт суперника, але різко змінив напрямок руху та ударом з-за меж штрафного майданчика суперника вразив ворота "Чорноморця".

Вже на 66-ій хвилині одесит Орест Кузик зробив рахунок 2:2.

На 75-ій хвилині Алефіренко оформив дубль та здобув першу в останніх чотирьох матчах перемогу для "Чорноморця".

Матч закінчився рахунком 2:3 на користь "Чорноморця". Таким чином одесити зможуть вийти із зони вильоту, та займуть 11-у сходинку УПЛ.