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"Черноморец" неожиданно простился с легионером: он получил серьезное наказание ФИФА

Одесса, Четверг 09 ноября 2023 16:58
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"Черноморец" неожиданно простился с легионером: он получил серьезное наказание ФИФА Фото: Дада Белмонте провел за "моряков" 10 матчей (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий Дада Белмонте досрочно покинул одесский "Черноморец". В чемпионате Украины он выступал на правах аренды из бразильского "Америка Минейро".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

"Моряки" завершили сотрудничество с латиноамериканцем. В ряды команды Романа Григорчука он присоединился в августе этого года.

"Прощаемся с Дада по независимым от нас обстоятельствам. Главная и единственная причина – в решении главной футбольной инстанции ФИФА относительно самого футболиста. Дада быстро стал в команде своим, несмотря на языковой барьер. Клуб желает игроку успехов в дальнейшей карьере и, не смотря ни на что, держаться на положительной волне и высоком уровне игры", – говорится в заявлении клуба.

По данным "ТаТоТаке", Белмонте получил бан на 600 дней. В течение этого времени он не сможет играть в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Последняя так наказала бразильца за вероятное манипулирование результатами в чемпионате Бразилии.

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В заявке "моряков" на чемпионат Украины оказались 6 легионеров. Они представляют Бельгию, Словению, Нигерию, Бразилию и Португалию.

"Черноморец" после 13-ти туров УПЛ идет на 6-й строчке, набрав 21 очко. У подопечных Григорчука есть матч в запасе. В Кубке Украины одесситы дошли до полуфинала, выбив киевский "Левый берег", криворожский "Кривбасс" и луганскую "Зарю".

Дада сыграл 8 матчей в чемпионате Украины, в которых оформил 1 ассист. Кроме того, бразилец провел 2 поединка в Кубке Украины, где забил "Кривбассу".

К слову, ранее "Ворскла" впервые назначила женщину тренером команды U-19.

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