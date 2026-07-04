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В Чернобыльской зоне на десятый день потушили одну из очагов пожара на 130 га

14:40 04.07.2026 Сб
2 мин
В ГСЧС показали кадры выгоревшего леса после пожаров, вспыхнувших в результате атки РФ
aimg Мария Науменко
Фото: тяжелая техника ГСЧС прокладывает путь к очагам пожара в Чернобыльской зоне (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В Чернобыльской зоне потушили пожар на участке площадью 130 гектаров. В то же время спасатели продолжают ликвидировать еще три ячейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Утром 4 июля спасатели в Киевской области ликвидировали пожар на одной из локаций в Чернобыльской зоне. Огонь охватил территорию площадью 130 га.

В то же время работы продолжаются еще на трех ячейках. На одном из них пожар уже был локализован. В ГСЧС заверили, что ситуация контролируемая, а радиационный фон находится в пределах нормы.

Жара и нехватка воды затрудняют тушение

К ликвидации пожаров привлечены спасатели Киевской области и подразделения других регионов. Работы продолжаются каждый день в условиях высокой температуры воздуха.

Одной из главных проблем является нехватка источников воды вблизи очагов возгорания. Из-за этого воду приходится доставлять на значительные расстояния, что замедляет тушение.

Для доступа к труднодоступным участкам спасатели используют тяжелую инженерную технику. Она помогает прокладывать дороги в ячейки пожара и создавать минерализованные полосы, которые должны сдержать распространение огня.

Спасатели продолжают работу, чтобы не допустить распространение пламени на новые участки Чернобыльской зоны.

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне начались 25 июня после атаки российских дронов.

По состоянию на 29 июня один центр уже полностью ликвидировали , однако на других участках продолжались работы по локализации огня. Радиационный фон оставался в пределах нормы.

3 июля из-за сильного ветра и пламени в зоне отчужденияобразовался огненный смерч .

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ПожарЧернобыльУкраинаРоссийская Федерация