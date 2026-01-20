Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, - МАГАТЭ

Напомним, вчера аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказали о том, что Россия пытается разделить энергетическую систему Украины и создать "энергетические острова", отрезанные от производства и поставок электроэнергии.

Перед тем в ГУР предупреждали, что РФ стремится отключить атомные электростанции от энергосистемы Украины, оставив украинских гражданских лиц без электроэнергии и тепла.

Обстрел Украины

В ночь на 20 января российские войска устроили новую массированную комбинированную атаку по Украине ударными дронами и ракетами различных типов.

Во многих регионах раздавались взрывы. Целями оккупантов стали, в частности, объекты критической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением, теплом и водой.

Также зафиксированы повреждения жилых домов и транспорта, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В Киеве после ночной атаки России тысячи домов остались без отопления при морозе -15 градусов.

Тем временем в Воздушных силах рассказали, сколько удалось сбить вражеских ракет и дронов.

Также стало известно, что российские войска во время ночного удара по Украине использовали обновленную тактику, и применили ракеты 2026 года производства.

Более подробно о комибнований обстрел россиян читайте в материале РБК-Украина.

А все что известно об атаке российских захватчиков на Киев - в отдельном материале РБК-Украина.