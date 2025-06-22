RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Черный дым до неба: Силы обороны сожгли российский товарняк с топливом (видео)

Фото: разведчики сожгли железнодорожные цистерны с топливом врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили вражеские железнодорожные цистерны с топливом. Это произошло на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведка отмечает, что операция была проведена 22 июня 2025 года. В ней принимали участие воины спецподразделения ГУР МО "Кабул 9" во взаимодействии с ОСГВ "Хортица", ОТГ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи Next.

Защитники успешно атаковали товарняк российских захватчиков - сожгли цистерны с топливом, предназначенным для вражеской преступной армии.



Операторы ударных дронов военной разведки атаковали цистерны на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск Запорожской области.

"Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес", - отметили в ГУР.

Фото: воины ГУР сожгли цистерны врага в Запорожской области (скриншот deepstatemap.live)

 

Стоит отметить, что вечером 21 июня в сети сообщили о пожаре вблизи оккупированного Токмака Запорожской области.

Сообщалось, что якобы Силы обороны поразили вражеский поезд на участке между селом Левадное и Молочанском. На кадрах опубликованных в сети можно было увидеть, что горело 11 цистерн, а дым был заметен аж за 15-20 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьГлавное управление разведкиГУРВойна в Украине