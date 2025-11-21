Черная пятница-2025 в Украине: когда состоится и почему это главный день распродаж

Украинские магазины 28 ноября традиционно присоединятся к глобальному марафону скидок - Черной пятнице. Этот день считают стартом большого рождественского сезона распродаж, а для ритейлеров - возможностью существенно увеличить объемы продаж.

Что такое Черная пятница и как она проходит в Украине, рассказывает РБК-Украина .

Когда Черная пятница в 2025 году

Черная пятница всегда приходится на день после американского Дня благодарения - четвертого четверга ноября. Соответственно, в 2025 году она состоится 28 ноября.

В Украине традиция распродаж в формате Black Friday появилась около 2013 года. За это время она превратилась в один из самых ожидаемых периодов для покупателей, особенно в онлайн-магазинах.

Что такое Черная пятница и откуда она взялась

Black Friday появилась в США еще в XIX веке и начиналась как день больших распродаж после Дня благодарения. Первое значение термин получил в Филадельфии в 1960-х, когда огромные толпы покупателей создавали пробки - горожане описывали этот хаос как "черный день". Впоследствии название переосмыслили: в бухгалтерских книгах переход от убытков к прибыли обозначали черным цветом, и Черная пятница стала символом выгодных продаж.

Впоследствии ритейлеры начали открывать магазины в 5 утра, а иногда - даже в полночь, предлагая скидки "для первых покупателей". В 2010-х годах традиция распространилась на онлайн, а после Черной пятницы появился еще один тренд - Киберпонедельник, когда скидки продолжают действовать только в интернет-магазинах.

Как проходит Черная пятница в Украине

В Украине Black Friday проводят как крупные торговые сети, так и онлайн-ритейлеры. Чаще всего акции стартуют не только в пятницу - скидки могут действовать в течение нескольких дней или даже недели.

Традиционные размеры скидок:

одежда и обувь - 25-50% (иногда до 70-90% на старые коллекции),

электроника и техника - 5-20%,

товары для дома - 10-30%.

Популярность онлайн-покупок и проблемы высокого трафика

В Черную пятницу онлайн-магазины фиксируют рекордные нагрузки. Некоторые интернет-ритейлеры специально готовят серверы к пиковым часам, ведь отказы сайтов в прошлые годы уже приводили к потере доходов и жалобам покупателей.

В США доля покупок со смартфонов уже превышает 45%, и тенденция повторяется в Украине: мобильные покупки стабильно растут, особенно во время праздничных распродаж.

На что обратить внимание в Черную пятницу

Несмотря на соблазн больших скидок, эксперты Госпродпотребслужбы отмечают: именно в период массовых распродаж возрастают риски импульсивных покупок, фейковых скидок и приобретения товаров сомнительного качества. Чтобы избежать распространенных ошибок, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Планируйте покупки заранее. Определите, какие вещи вам действительно нужны, и начните мониторить цены заранее. Это поможет отличить реальную скидку от маркетингового трюка и избежать лишних расходов.

Проверяйте информацию о товаре. Она должна быть полной, достоверной и доступной на украинском языке. Техника и другие товары с гарантией должны иметь гарантийный талон. Важно помнить: даже если товар куплен со скидкой, на него распространяются все права, предусмотренные Законом "О защите прав потребителей", включая гарантийный ремонт и возврат средств.

Помните о праве на возврат. Покупатели имеют 14 дней, чтобы обменять или вернуть непродовольственный товар надлежащего качества, если он не подошел по размеру, цвету или другим характеристикам. Если аналогичного товара нет, продавец обязан вернуть деньги.

Сохраняйте расчетные документы. Это главное доказательство покупки, без которого возврат или гарантийное обслуживание может быть невозможным.