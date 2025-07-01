Черная ночь для Европы: "Интер" и "Манчестер Сити" сенсационно вылетели из Клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира, 1/8 финала

"Интер" - "Флуминенсе" - 0:2

Голы: Кано, 3, Эркулес, 90+3

"Манчестер Сити" - "Аль-Хиляль" - 3:4 (дополнительное время)

Голы: Силва, 9, Холанд, 55, Фоден 104 - Леонардо, 46, 112, Малком, 52, Кулибали, 94

Эркулес добил Голиафа

"Интер" и "Флуминенсе" подошли к поединку непобежденными: итальянцы выиграли группу E, тогда как бразильский гранд занял второе место в группе F.

Уже на 3-й минуте аргентинский нападающий "Флуминенсе" Кано открыл счет после обрезки де Врея и серии рикошетов в штрафной площадке: мяч прошел между ног голкипера "Интера" Зоммера.

Под конец первого тайма бразильцы во второй раз отправили мяч в сетку ворот "Интера", но после просмотра ВАР взятие ворот отменили из-за офсайда.

Во втором тайме итальянцы имели шанс отыграться, но на 69-й минуте тот же де Врей с нескольких метров пробил мимо ворот после скидки Мартинеса. А уже в компенсированное время Эркулес реализовал ошибку обороны миланцев и установил окончательный счет - 2:0 в пользу "Флуминенсе".

Как Индзаги одолел Гвардиолу

А вот бывший наставник "нерадзури" Симоне Индзаги продолжает выступления на Мундиале. Со своим новым клубом - аравийским "Аль-Хилялем" он создал одну из самых громких сенсаций, одолев звездный "Манчестер Сити".

Соперники также не знали горечи поражений на групповой стадии. "Сити" уверенно выиграл группу G, набрав 9 очков, а "Аль-Хиляль" занял второе место в квартете H после мадридского "Реала".

Уже на 9-й минуте португалец Силва вывел подопечных Хосепа Гвардиолы вперед, реализовав момент после позиционной атаки. До перерыва англичане владели инициативой, но не сумели удвоить счет.

На старте второго тайма свое слово сказали бразильские легионеры аравийской команды. Сначала Леонардо сравнял счет - 1:1, а еще через несколько минут Малком впервые вывел "Аль-Хиляль" вперед. Однако реакция "горожан" была мгновенной: Холанд восстановил паритет на 55-й минуте - 2:2.

Основные 90 минут победителя не выявили и матч перешел в дополнительное время. На 94-й минуте сенегальский защитник Кулибали ударом головой после углового снова вывел аравийцев вперед - 2:3. Однако Фоден быстро сравнял счет - 3:3.

Но последнее слово снова осталось за "Аль-Хилялем". На 112-й минуте Леонардо воспользовался ошибкой соотечественника Эдерсона и оформил победный мяч в пустые ворота - 3:4.

"Аль-Хиляль" вышел в 1/4 финала, где встретится с "Флуминенсе". Матч пройдет в пятницу, 4 июля в городе Орландо.