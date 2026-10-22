Черная дыра может уничтожить озоновый слой планеты: опасность распространяется на тысячи световых лет

Сверхмассивные черные дыры могут уничтожать атмосферу экзопланет на расстоянии тысяч световых лет. Астрономы выяснили, что мощные галактические ветры и вспышки радиации при активном поглощении материи способны полностью разрушать озоновый слой планет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Ловушка в центре галактики: почему водяной "рай" может оказаться иллюзией?

Обычно, отыскивая потенциально пригодные для жизни планеты, ученые сосредотачиваются на так называемой зоне жизни - расстоянии от звезды, при которой на поверхности может существовать жидкая вода. Однако новое исследование показывает, что важное значение имеет расположение планеты в самой галактике.

Вблизи галактического центра звезды расположены плотнее, а опасные космические явления встречаются чаще.

Когда сверхмассивная черная дыра активно поглощает газ и пыль, вокруг нее формируется сверхгорячий аккреционный диск, а центральная область галактики превращается в активное галактическое ядро, способное излучать мощные потоки энергии.

Основные факторы опасности от активного галактического ядра:

Сильное излучение в жестком ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах;

в жестком ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах; Галактические ветры из высокоэнергетических частиц, распространяющиеся на большие расстояния;

из высокоэнергетических частиц, распространяющиеся на большие расстояния; Интенсивный нагрев верхних слоев атмосферы соседних и удаленных экзопланет.

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Вздутые атмосферы и сожженный озон: что делают галактические ветры с экзопланетами?

Ученые провели компьютерное моделирование разных сценариев с черными дырами разной массы и степени активности. Симуляции показали, что потоки высокоэнергетических частиц ускоряют потерю газов в открытый космос и способны полностью разрушить озоновый пласт экзопланеты.

Без озонового экрана поверхность планеты подвергается губительному воздействию ультрафиолетового излучения, что делает невозможным существование сложных форм жизни.

Самые мощные галактические ветры могут распространяться на тысячи световых лет от центра галактики. Поэтому большие участки центрального балджа - плотного скопления звезд вокруг ядра - могут стать непригодными для жизни.

Спящий "монстр" Млечного Пути: грозит ли опасность нашей галактике?

Центральная сверхмассивная черная дыра нашей галактики Sagittarius A* находится в относительно спокойном состоянии.

Однако астрономы уверены, что в прошлом она проходила через периоды высокой активности, во время которых окружающие зоны Млечного Пути подвергались мощному радиационному облучению.

Исследователи отмечают, что текущие модели несколько упрощены и не учитывают дополнительных факторов - скорости восстановления атмосферы за счет вулканических процессов.

Однако главный вывод ученых остается безоговорочным: оценка пригодности планеты для жизни требует анализа не только ее родной звезды, но и состояния всей галактики и активности черной дыры в ее центре.