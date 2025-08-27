Почему останавливается потеря веса? Четыре причины, о которых вы не знали

Почему вес остановился

Когда вы теряете вес, ваше тело начинает сопротивляться, пытаясь вернуться к привычному состоянию. Этот процесс обусловлен четырьмя ключевыми факторами:

Адаптивный термогенез

Организм воспринимает похудение как угрозу и замедляет метаболизм, чтобы экономить энергию. Это означает, что для дальнейшего прогресса вам нужно меньше калорий, чем в начале пути.

Гормональные изменения

Снижается уровень лептина (гормона сытости) и повышается уровень грелина (гормона голода). Как следствие, вы чувствуете более сильный голод и хуже насыщаетесь, что провоцирует переедание.

Поведенческие факторы

Психологическая усталость от ограничений, стресс и эмоциональное переедание часто приводят к бессознательному нарушению диеты и остановке прогресса.

Изменения в составе тела

Организм может замедлять расщепление жира (липолиз) и снижать способность мышц сжигать энергию, что затрудняет дальнейшую потерю веса.

Как безопасно преодолеть плато: советы экспертов

Чтобы продолжить здоровое похудение, необходим комплексный подход. Вот что советуют специалисты:

Сбалансируйте физическую активность

Сочетайте кардио (150-300 минут в неделю) с силовыми тренировками для наращивания мышц, которые ускоряют метаболизм. Не забывайте о ежедневной легкой активности, например, прогулках.

Проверьте здоровье

Некоторые медицинские состояния, такие как гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы) или гормональный дисбаланс (проблемы с инсулином, кортизолом, эстрогеном), могут мешать похудению. Проконсультируйтесь с эндокринологом, чтобы исключить или скорректировать эти проблемы.

Проанализируйте свои лекарства

Некоторые препараты (стероиды, антидепрессанты, лекарства против диабета) могут способствовать набору веса. Никогда не отменяйте лекарства самостоятельно, но обсудите с вашим врачом возможные альтернативы.

Контролируйте стресс и эмоции

Хронический стресс и эмоциональное переедание - серьезные препятствия. Если вы не можете справиться с ними самостоятельно, обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту.

Создайте индивидуальный план питания

Общие диеты не всегда эффективны. Профессиональный диетолог поможет разработать сбалансированный и устойчивый рацион, учитывающий ваши потребности, предпочтения и состояние здоровья.

Уменьшите употребление алкоголя

Алкоголь - это скрытые калории (в бокале вина - до 150 ккал), он усиливает тягу к вредной пище и нарушает качество сна, что провоцирует желание есть сладкое.