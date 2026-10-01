Почему остановили программу "Ветеранский спорт" в октябре: разъяснение Минветеранов

Почему отменили октябрьский этап

В ведомстве объясняют, что на программу уже направили все предусмотренные на этот год средства, в том числе вернувшиеся за предыдущие периоды. В то же время для проведения октябрьского этапа необходимо дополнительное финансирование, а возможности выделить эти средства из государственного бюджета пока нет.

В этом году на программу изначально предусмотрели 600 млн гривен - в расчете на 100 тысяч получателей ежеквартально. За три квартала ожидали около 300 тысяч заявок.

Однако спрос на программу оказался гораздо выше. Ею воспользовались более 800 тысяч раз, а общая сумма выплат в 2026 году превысила 1,2 млрд гривен.

Поэтому в октябре:

новый этап подачи заявок в "Дії" не будет открываться;

выплаты в размере 1500 гривен в рамках этого этапа производиться не будут.

Что будет с программой в 2027 году

В Минветеранов отметили, что работают над продолжением "Ветеранского спорта" в 2027 году. Планируется перевести программу из экспериментального формата на постоянное основание.

Ее формат и объем финансирования будут определены с учетом возможностей государственного бюджета.

В то же время в ведомстве отметили, что поддержка ветеранов, ветеранок и их семей остается одним из направлений государственной политики.

В проекте Государственного бюджета на 2027 год на ветеранскую политику в общей сложности предусмотрено 20,5 млрд гривен. Это на 3 млрд. гривен больше, чем в 2026 году.