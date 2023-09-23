Почему ВСУ не используют технику в контрнаступлении: Буданов дал ответ

Во время боевых действий на фронте обе стороны почти не используют бронетехнику из-за насыщенности территорий минами и высокой плотности артиллерийского огня.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, передает РБК-Украина со ссылкой на theWarzone .

Он отметил, что наступление зимнего времени и ухудшение погодных условий не являются препятствием для ведения активных боевых действий - как для ВСУ, так и для россиян.

" Есть один очень важный нюанс, отличающий текущие боевые действия от предыдущих периодов боевых действий. Сейчас все основные боевые действия ведутся в пешем порядке без применения какой-либо техники", - сказал Буданов.

Глава ГУР объяснил, что это связано с высокой насыщенностью артиллерийскими системами на передовой, а также переносными противотанковыми средствами.

"Тех бронированных систем недостаточно, чтобы создать разрыв в орбитах противника - создать мощный прорыв, как в классической доктрине. Но его достаточно, чтобы сдержать любую попытку противника с любой стороны совершить этот прорыв по технике", - подчеркнул Буданов.

Кроме того, на фронте наблюдается высокий уровень насыщенности как противопехотными, так и противотанковыми минами. Последние могут выводить из строя движущие системы бронемашин, которые являются проблемой как для колесной, так и для гусеничной техники. Вдобавок к этому, важным фактором является активное использование FPV-дронов, которые способны поражать практически любую часть бронетехники.

"Все эти факторы свели возможность использования бронетехники практически на всех основных направлениях к минимуму. Сейчас эта техника используется только для эвакуации или для быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место, но она не участвует в боевых действиях", - подытожил Буданов.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ с начала лета перешло в активную фазу. В настоящее время Силам обороны удалось добиться успехов в Клещиевке, Андреевке, Работино и некоторых других населенных пунктах. Вчера аналитики ISW заявили, что бронетехника ВСУ прорвала главную линию обороны россиян вблизи Роботиного Запорожской области.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что наибольший прорыв ВСУ произойдет после освобождения Токмака. Также он сказал, что наступление зимы не замедлит контрнаступление.

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