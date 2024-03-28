RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему ВСУ сложно уничтожить пусковые установки для "Цирконов" и "Ониксов": мнение эксперта

Фото: эксперт объяснил, почему Украине сложно уничтожить мобильные комплексы РФ "Бастион" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

У украинских защитников пока нет вооружения, которое бы могло достать до пусковых установок "Бастион". С их помощью РФ запускает гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко.

Как отметил Романенко, Украине нечем достать до "Бастионов", и для этого не подходят даже дальнобойные ракеты Storm Shadow. Для удара таким вооружением процесс подготовки занимает не менее часа. 

"А выход "Бастиона" на позицию, пуск ракет и уход с позиции - это максимум 10-15 минут. Я уж не говорю, что нужно ввести координаты и маршрут полета для Storm Shadow. Все это может занять до полусуток. Нам просто нечем поражать. Были бы у нас баллистические ракеты, такие как "Гром", которые мы разрабатывали, можно было бы об этом говорить", - уточнил эксперт. 

Пуски "Цирконов" по Киеву

Напомним, в понедельник, 25 марта, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Взрывы в столице прогремели почти сразу после того, как была объявлена воздушная тревога.

Позже издание Defense Express написало о том, что были найдены обломки противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон". Всего враг применил две таких ракеты.

Более детально о таком вооружении РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныРакеты