Почему уменьшаются золотовалютные резервы НБУ?

В последнее время в публичном пространстве появились дискуссии об уменьшении международных резервов Украины. После обнародования данных о том, что их объем составляет около 52 млрд долларов и они уменьшаются второй месяц подряд, некоторые делают вывод, что в условиях войны резервы нужно только накапливать, а не использовать.

Однако такая интерпретация не учитывает главной функции международных резервов. Они создаются не для того, чтобы лежать "мертвым грузом", а для того, чтобы работать на макрофинансовую стабильность государства.

Что произошло с резервами в марте

По предварительным данным, по состоянию на 1 апреля 2026 года международные резервы Украины составляли 52 млрд долларов. В марте они уменьшились примерно на 5% (Резервы снизились в марте на около 2,9 млрд долларов. В феврале падение было на таком же уровне - ред.)

Основные причины этого вполне понятны.

Во-первых, валютные интервенции Национального банка. В марте НБУ продал на валютном рынке около 4,8 млрд долларов, сглаживая дисбаланс между спросом и предложением валюты. Во время войны спрос на валюту остается высоким из-за импорта, военных нужд и общих рисков в экономике.

Во-вторых, операции с государственным долгом. На валютные счета правительства поступило более 3 млрд долларов от международных партнеров, в частности от МВФ и Всемирного банка, часть которых была использована для обслуживания долговых обязательств.

В-третьих, переоценка резервных активов. Из-за укрепления доллара к другим валютам и изменения стоимости золота резервы технически уменьшились еще примерно на 656 млн долларов.

Достаточен ли нынешний уровень резервов?

Ключевой вопрос - не само изменение резервов, а их достаточность для поддержания стабильности.

Сейчас объем резервов обеспечивает примерно 5,5 месяца будущего импорта. Для сравнения, по международным стандартам считается достаточным уровень около трех месяцев.

То есть даже после мартовского снижения Украина имеет комфортный запас финансовой прочности для поддержки валютного рынка.

Резервы - это инструмент стабильности

Валютные интервенции центрального банка - это нормальная практика во всем мире, особенно во время кризисов или войны. Их цель - не удержание фиксированного курса, а сглаживание резких колебаний.

Резкие курсовые скачки создают риски для бизнеса, усиливают инфляцию и подрывают доверие к финансовой системе. Именно поэтому центральные банки используют резервы для стабилизации рынка.

Украинская валютная политика базируется на принципе гибкого, но управляемого курса. Гривна должна оставаться рыночной, но одновременно предсказуемой и стабильной.

Как член Совета Национального банка Украины, я хотел бы подчеркнуть несколько важных моментов.

Международные резервы - это не показатель, который нужно просто накапливать. Это инструмент стабильности, и их использование во время кризиса является признаком силы экономической политики, а не ее слабости.

Стабильность валютного рынка сегодня является одним из ключевых факторов экономической устойчивости и ценовой стабильности Украины. Предсказуемый курс гривны - это фундамент для инвестиций, развития бизнеса и доверия граждан к финансовой системе.

Нынешний уровень международных резервов Украины является исторически высоким (кстати, январский макропрогноз НБУ показывает, что золотовалютные резервы на конец года будут около 65 млрд.долларов). Это результат ответственной макроэкономической политики, сотрудничества с международными партнерами и эффективной работы Национального банка даже в чрезвычайно сложных условиях войны.

Сегодня Украина проходит один из самых сложных экономических периодов в своей истории. И именно поэтому важно смотреть не только на цифры резервов, а на их роль в обеспечении макрофинансовой стабильности.

Сильная гривна, контролируемый валютный рынок и достаточный уровень резервов - это ключевые элементы экономической устойчивости государства во время войны и фундамент для будущего экономического восстановления.