Почему Залужного называют "железный генерал" и что о нем говорили союзники

Почему Залужный "железный генерал"

Валерия Залужного впервые назвали "железным генералом" в апреле 2022. После разгрома оккупантов в Киевской области в американском издании Politico вышел материал под названием "Железный генерал" Украины – герой, но не звезда".

В нем говорилось, что "командующий станет легендарной фигурой в истории Украины, ведь успехи украинской армии удивили весь мир".

"Генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях с НАТО. ВСУ удалось изменить авторитарную сущность, сформированную советской военной подготовкой", – писало Politico.

Звание "железного генерала", стало популярным, но не только из-за созвучности с фамилией Залужного на украинском языке, но и из-за его принципиальности главкома и несокрушимости в противостоянии России.

Представитель нового поколения украинских лидеров

Осенью 2022 Валерий Залужный попал на обложку журнала Time. Его портрет был лаконично подписан: "Генерал". А в статье о нем говорилось, что украинская армия вряд ли добилась бы таких успехов без своего командующего.

Фото: обложка журнала Time с Валерием Залужным (twitter.com/TIME)

Авторы материала выразили мнение, что когда будет писаться история войны в Украине, Залужный будет заметной фигурой в ней.

"Закаленный годами борьбы с Россией на восточном фронте, он был среди нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах. Его упорная подготовка в преддверии вторжения и умелая тактика ведения боя на ранних этапах войны помогли стране отразить натиск россиян", – было сказано в статье Time.

Человек, который стоит за успехами на поле боя

Британское издание Financial Times также посвятило статью Главкому ВСУ. И в ней Залужного назвали "железным генералом".

В ноябре 2022 на FT вышел материал с заголовком: "Мы бьем их из рогаток: украинский “железный генерал” демонстрирует характер".

Авторы отмечают, что именно неординарные решения генерала Залужного относительно ведения боевых действий, помогли Украине переломить ход развязанной РФ полномасштабной войны в свою пользу.

"За успехами Украины на поле боя после полномасштабного вторжения России стоит человек, которого украинцы называют "железным генералом". Умение Залужного адаптироваться к быстро меняющемуся поле боя было продемонстрировано также на Харьковщине", – говорится в статье.

Речь идет о ситуации в Харьковской области, когда ВСУ воспользовались моментом и совершили молниеносный контрудар, заставивший российских солдат поспешно бежать, оставляя военную технику и даже личные вещи.

Также Financial Times писало, что "Залужный не выставляет успехи на поле боя только как собственную заслугу, не забывает в своих соцсетях благодарить сослуживцев, рядовых военных и гражданских".

Фото: Залужного называют "железным генералом" (Getty Images)

"Военный разум, который нужен стране"

Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли до своей отставки в прошлом году провел многие часы переговоров с Валерием Залужным и неоднократно отмечал профессионализм украинского генерала.

Как писало The Washington Post, напряженные отношения американского военачальника с Главнокомандующим ВСУ в начале их сотрудничества позднее превратились в дружеские.

Милли был удивлен и восхищен, когда накануне полномасштабного вторжения он спросил Залужного, останется ли его семья в Украине, если начнется война, а главком ответил, что и его жена и дети останутся в Киеве.

"Тогда я сказал: "Вау". Эти ребята - серьезные ребята. А он для меня просто представитель украинского народа. И он полностью предан защите своей страны", – приводит слова Марка Милли WP.

По словам Милли, "Залужный оказался тем военным разумом, который нужен был его стране".

"Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться на поле боя против россиян", – рассказывал глава Объединенного комитета начальников штабов США журналу Time.