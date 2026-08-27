В чем отличие баллистики "Искандер-1000" и можно ли ее сбивать: комментарий эксперта

Как изменилась дальность "Искандера"

По словам Криволапа, годами расчеты украинских военных основывались на заявленной россиянами дальности "Искандера-М" в 500 км. Однако, по данным ГУР, реальная дальность стандартной ракеты 9М723 составляет всего около 390 км. В то же время, зафиксирован случай применения модификации 9М723-2 на дальность до 550 км.

Эксперт напомнил, что ранее появлялась информация об испытаниях ракеты "Искандер-1000" с дальностью до 800 км, однако никаких подтвержденных случаев ее боевого применения с 24 декабря не было зафиксировано.

По его словам, это скорее свидетельствует о том, что Россия готовится опережающими темпами реагировать на появление у Украины баллистических ракет FP-7, способных поражать пусковые установки "Искандеров".

По словам Криволапа, стартовый вес ракеты составляет 3800–4600 кг, длина – 7,3 метра, а диаметр корпуса – 920 мм. Боевая часть весит около 480 кг, хотя для ударов на дальность до 550 км россияне могут использовать несколько облегченный вариант .

Читайте также: США, Франция, Япония: в ОП раскрыли происхождение компонентов российских баллистических ракет

Что это значит для противовоздушной обороны

По оценке эксперта, при дальности 390 км пусковая установка "Искандера" для удара по Киеву должна располагаться в Брянской области примерно в 150 км от границы. Это уже дистанция, на которой украинские разведывательные и ударные беспилотники способны обнаруживать и уничтожать эти цели.

За последние полтора месяца, отметил Криволап, были поражены по меньшей мере три пусковые установки, в том числе комплекс "Бастион" в Крыму, применяющий ракеты "Оникс" и "Циркон". Из-за угрозы со стороны дронов-камикадзе россияне, по словам эксперта, были вынуждены перенести часть пусков по Киевщине подальше от Брянской области.

Относительно самого перехвата Криволап отметил, что сложность ущерба "Искандера" принципиально не изменилась: ракета летит квазибалистической траекторией на средней высоте около 50 км, способна маневрировать в пределах 300-400 метров от основной траектории и выдерживает перегрузку 20-30.

Комплексы Patriot обычно начинают сопровождать цель на дистанции около 100 км и пытаются захватить ее на поражение примерно в 25 км - и, по словам эксперта, украинское ПВО, в частности PAC-3, в большинстве своем успешно с этим справляется.

Отдельно Криволап упомянул пусковую установку "Бора-М" - она отличается от базовой модели более мощными направляющими и усиленной конструкцией через более мощный двигатель, однако принципиально новых решений здесь нет.

Ракета также получает усовершенствованную систему наведения – оптические корреляционные головки самонаведения DSMAC или радиолокационные головки, устойчивые к воздействию РЭБ, а также более быстрые процессоры на иностранной элементной базе из Германии, Швейцарии, США и Тайваня.

Часть технических решений, по словам Криволапа, россияне позаимствовали у северокорейских ракет KN-23.