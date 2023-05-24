Почему вы на стороне зла? Зеленский обратился к народу Ирана

По словам президента, в общей сложности против Украины было применено около 1160 "Шахедов". Большинство сбивают наши силы ПВО.

"Но сегодня, учитывая, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что хоть украинские защитники и научились сбивать иранские "Шахеды", но все же бывают попадания, в результате которых гибнут люди.

"Для чего такие циничные убийства Ирана? Руками России, но вашим, вашим оружием. Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Шираге, или Саккези, или в любом другом городе вашей страны? Еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, поставка дронов России обеспечивает Ирану и его гражданам только еще большую изоляцию от мира.

Он подчеркнул, что для России мишень - абсолютно все: жилье, школы, больницы, молитвенные дома, церкви, электростанции, рынки, даже пункты выдачи гуманитарной помощи и автобусные остановки. Есть тысячи таких примеров.

"Люди Ирана! Россия бьет по всему, не разбирая. Артиллерией и минометами, ракетами и дронами - тем, что у нее есть, и тем, что от вашего имени России дают. Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории - не со злом", - обратился к иранцам Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия начала эту войну ради порабощения.

"Это война колонизатора против соседней нации. Россия даже ворует людей - наших детей! Тысячи и тысячи… Только абсолютное зло может воровать детей другого народа. И, идя против украинцев, российские оккупанты уничтожают все другие национальные сообщества, веками живущие на земле Украины", - сказал глава государства.

По его словам, подтверждением тому сожжены россиянами села греков-христиан и системные репрессии России против крымскотатарского народа.

"Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия. Ваши "Шахеды", каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории ", - подытожил Зеленский.

Иран поставляет дроны-камикадзе Shahed 136 РФ для войны против Украины

После того как Украина представила реальные доказательства применения иранского вооружения Россией в Украине, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность к поставке оружия в РФ, которую ранее отрицал.

К тому же, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество. Такое их взаимодействие поможет Москве продолжить войну в Украине, а также будет представлять угрозу для соседей Ирана.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна подаст против Ирана жалобу в Международный криминальный суд из-за поставок дронов России. А Европейский союз, США и Британия ввели санкции против Ирана за поставку оружия стране-агрессору.

Подсчеты украинской разведки свидетельствуют, что у РФ еще есть запас тех партий иранских дронов, которые они получали в конце прошлого года и в начале этого. "Шахеды" россияне получают партиями 250-300 штук.