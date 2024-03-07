Почему замедлилась инфляция и что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз НБУ

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки роста цен за февраль, но согласно обнародованному графику годовая инфляция упала примерно до 4,3%. Госстат обнародует официальные данные 8 марта.

"В то же время благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления будут постепенно иссякать, а давление со стороны роста заработных плат будет подпитывать рост цен", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, большее предложение продуктов питания в условиях более теплой погоды, дальнейших эффектов от значительных урожаев 2023 года и переориентации отдельных производителей (в частности, яиц и молока) на внутренний рынок сдерживали рост цен на продукты питания.

С другой стороны, инфляцию подпитывали сокращение предложения качественной продукции (в том числе овощей борщового набора), переход на более дорогую тепличную продукцию (помидоры), а также меньшие объемы польского импорта (твердые сыры, кисломолочная продукция).

Цены на непродовольственные товары незначительно снизились, прежде всего, за счет углубления падения цен на одежду и обувь. Замедлился рост стоимости услуг, прежде всего, благодаря уменьшению давления со стороны расходов на пищевое сырье и энергию, говорится в обзоре.

Цены на топливо находились практически на уровне января прошлого года. Такая динамика обусловлена, прежде всего, снижением мировых цен на нефть и диверсификацией путей поставки топлива, в частности автогаза, пояснили в НБУ.

Алкогольные напитки и табачные изделия в дальнейшем дорожали более медленными темпами из-за уменьшения давления со стороны расходов на сырье и материалы, а также сохранения давления со стороны теневого предложения.

Сдерживал административную инфляцию также мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ускорился рост цен на некоторые лекарства на фоне удорожания импорта, отмечают в НБУ.

Прогнозы по инфляции

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года возрастут на 8,6%.

По оценкам НБУ, инфляция ускорится только во второй половине года, а до этого рост цен будет умеренным.