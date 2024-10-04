Исчезают не только воробьи. Каких птиц в городах становится меньше и чем это грозит

Почему исчезают воробьи

Род воробьев насчитывает 28 видов, из них в Украине обитает 2 вида: воробей домашний и воробей полевой. Изредка залетают воробей черногрудый – его наблюдали на острове Змеиный, а также воробей скальный – его фиксировали в Карпатах.

"Мы отмечаем уменьшение количества воробьев, в частности домашних. В отдельных местах, где их было много, стало мало, а то и вообще не наблюдаются в теплое время года. А вот зимой они появляются в поисках пищи. Однако, подчеркиваем – это субъективное видение. Для того чтобы объективно говорить о сокращении численности воробьев необходимо провести тотальный их учет по всей Украине с широким привлечением общественности, как это делается уже много лет по аисту белому", – говорят в Украинском обществе охраны птиц.

Эксперты отмечают, что только после получения результатов такого учета и его анализа орнитологами можно будет сказать, что происходит с популяциями воробьев, какие причины изменения численности и какими могут быть последствия.

Добавим, что ранее в Киевском эколого-культурном центре (КЭКЦ) заявили, что популяция воробьев снизилась более чем в 50 раз. Но в Украинском центре кольцевание птиц говорят, что масштабы проблемы очень переоценены и на самом деле популяция птиц меняется в течение года.

Причиной уменьшения количества птиц могло стать постоянное выкашивание травы в городах, а также вырубка в парках старых деревьев с дуплами, где могли бы поселиться пернатые. А еще птиц отпугивают взрывы, поэтому они переселяются в более спокойные места.

Еще одна причина уменьшения популяции воробьев в том, что во время войны уменьшилось количество посевов, птицы не могут питаться остатками зерна на полях. Доступ к пище для птиц осложнился и в городах – большинство мусорных баков теперь с крышками, поэтому воробьям тяжело оттуда добывать пищу.

Популяция птиц уменьшилась и в странах Европы (фото: Freepik)

Добавим, что воробьи исчезают и во многих европейских городах. Об этом свидетельствуют данные исследования организации Royal Society for Protection of Birds (RSPB), международной организации по защите птиц BirdLife International и Чешского общества орнитологии.

Ученые проанализировали данные о 378 видах, обитающих в ЕС и Великобритании птиц. Результаты показали, что 1980 по 2017 год количество гнездящихся птиц сократилось на 17–19%, исчезло около 600 млн особей. Больше всего пострадал домашний воробей – он потерял половину своей популяции – 247 млн. особей.

Также в Европе сократилась популяция желтых трясогузок уменьшилась на 97 млн, скворцов – на 75 млн, жаворонков – на 68 млн.

Какую роль играют воробьи в природе

Воробьев называют санитарами леса, они истребляют каждый год миллионы вредителей в садах, полях и лесах. Они едят мелких насекомых, гусениц, разных личинок. Также они могут питаться мелкими ящерицами и лягушками.

Уничтожая насекомых, птицы освобождают деревья и растения от вредителей, предотвращая их бесконтрольное размножение. Один воробей способен спасти до 10 деревьев в сезон от вредителей, а пара птиц за время вскармливания уничтожает до 30 тысяч насекомых.

Показательной ролью воробьев является пример их массового истребления в Китае на рубеже 50-60 годов прошлого века. Тогда Мао Цзэдун призвал народ всячески способствовать уменьшению популяции птиц, потому что они вредят сельскому хозяйству, поскольку поедают зерно.

Уже за первый год уничтожили почти два миллиарда воробьев, тогда урожай зерновых увеличился, но вместе с этим выросло количество гусеницы и саранчи, поедавшей посевы. В результате в последующие годы снизились урожаи и в стране наступил голод. Тогда власти Китая начали завозить воробьев из-за границы для увеличения популяции.

Какие последствия будет иметь уменьшение популяции воробьев

Некоторые ученые заявляют, что уменьшение популяции воробьев может привести к быстрому размножению каштановой моли, которой питаются пернатые. Если ее станет много, то на кустах и деревьях появятся сперва рыжие пятна, а затем растение погибает. Также может увеличиться количество вредителей на полях и в садах.

"Ключевая мера по сохранению популяции птиц – проведение тотального учета этих пернатых по всей Украине, нужно проанализировать полученные результаты и при необходимости разработать план охранных мероприятий для дальнейшего его внедрения", – говорят в Обществе.

Одним из способов увеличить количество воробьев может стать обустройство кормушек для пернатых. Также нужно увеличить зеленые насаждения в городах, чтобы воробьи имели где гнездиться.

"Что касается прогнозов в дальнейшем, то сейчас это сложный вопрос. Все зависит от характера и масштабов разрушения природной среды. Какие они будут – неизвестно", – объясняют эксперты.

При этом в Украинском обществе охраны птиц отмечают, что война губительно влияет на всех птиц. Под угрозой особи, проживающие в зоне активных боевых действий, поскольку разрушаются места их существования из-за постоянных обстрелов.

"Из хорошо известных видов отмечается сокращение численности сороки, крюка, гнездовых колоний грачей", - говорят в Обществе.

Война губительно влияет на птиц (фото иллюстративный: Getty Images)