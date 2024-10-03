Украинцам показали, как распознать редкую птицу: на что обращать внимание

В пойме реки Стоход, вблизи поселка Любешев, расположенного в Волынской области, экологи-орнитологи заметили редкую птицу - серую сорокопуда, занесенную в Красную книгу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный природный парк "Припять-Стохид".

Отмечается, что этот вид является самым большим среди сорокопудов (больше скворца), с характерной серой окраской верха и белым низом, а на его черных крыльях и хвосте выделяются белые полосы.

Серый сорокопуд встречается преимущественно в болотистых местностях и на лугах с кустарниками. У птицы свой характерный звук. Его отрывочное "чек-чек-чек" или резкое "ге-ге-ге" немного напоминает скрежещение сороки.

Из-за редкости и уязвимости вида он нуждается в охране и сохранении.

Красная книга Украины

Это государственный документ, содержащий перечень редких и исчезающих видов растений и животных, нуждающихся в охране. Впервые была издана в 1980 году. Она направлена на защиту биологического разнообразия страны.

Виды в книге классифицируются по категориям, таким как "уязвимый", "редкий", "исчезающий" и "вымерший". Государственная охрана распространяется на все виды, занесенные в эту книгу, а любое нарушение этих норм может привести к юридической ответственности. Сохранение таких видов является важной частью экологической политики и стратегии сохранения биоразнообразия.