Почему Украине нужны самолеты F-16: ответ командующего Воздушными силами

Командующий Воздушных сил ВСУ рассказал почему сейчас украинской армии необходимы именно самолеты F-16, и в чем их особенность.

Лучшая защита тыловых регионов

По словам Олещука, в среднем наша ПВО уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов. Однако 25% таки долетают до своих целей.

"Гибнут мирные жители, разрушается инфраструктура. F-16 могут эффективно уничтожать эти воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны к нашим городам", - добавил командир.

Преимущество в воздухе - надежное прикрытие передовой

Российская авиация превосходит украинскую в разы по количеству, а главное - у оккупантов технологическое преимущество. В Воздушных силах пока недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов.

F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая много жизней ежедневно.

Фото: почему самолеты F-16 важны для Украины (GettyImages)

Самое эффективное противодействие против применения управляемых авиабомб

Олещук сообщил, что враг все чаще применяет управляемые авиабомбы массой 500 кг по всей линии фронта. Кроме того, уже даже есть признаки подготовки к массовому применению УАБов массой 1500 кг.

Самолеты россиян не заходят в зону поражения украинской ПВО, зато они дистанционно наносят удары по передней линии и прифронтовым городам.

Как результат - страдают мирные жители в северных, южных и восточных областях.

"F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км. Это позволит отогнать вражескую авиацию как можно дальше от наших границ и линии боевого соприкосновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования", - отметил он.

Мощный ответный удар

По словам командира Воздушных сил, широкий спектр современного высокоточного вооружения F-16 позволит наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях.

"Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать преимущество в воздухе, уничтожить пути снабжения техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задачи сможет выполнить F-16", - подчеркнул Олещук.

Фото: почему самолеты F-16 важны для Украины (GettyImages)

Контроль моря

Черное море все еще под контролем российского флота. F-16 имеют на вооружении мощные противокорабельные ракеты, которые легко смогут загнать весь вражеский флот или в порты, или на морское дно. Украине нужно обеспечить свободу судоходства и защиту "зерновых коридоров".

Летчики - заложники старых технологий

Имеющееся оборудование и вооружение советских самолетов превращает все миссии украинских пилотов в смертельно опасные, что приводит к непоправимым потерям лучших сыновей Украины.

"Только современные технологии сделают работу пилотов эффективной и безопасной. Наши летчики подготовлены и мотивированы учиться. И их достаточно, чтобы одновременно и воевать, и учиться. Наши летчики мечтают о F-16, они достойны летать на лучших самолетах", - подчеркнул командир.

Исправность запчастей

Украина использует самолеты 40-летней давности. Некоторые самолеты вдвое старше своих пилотов, а поддерживать их исправность с каждым днем становится все труднее.

Собственные запасы запчастей истощаются, и у союзников их также нет. Многие вопросы закрываются путем так называемой "каннибализации", но это не может продолжаться вечно.

"Нельзя ждать, пока вся авиация остановится полностью. Благодаря передаче самолетов из Словакии и Польши удастся в определенной степени восстановить авиапарк МиГ-29 нескольких авиабригад, усилить способности в выполнении текущих боевых задач истребительной авиацией. Впрочем, для достижения превосходства в воздухе, для победы, нам нужны современные самолеты",- добавил Олещук.

Фото: почему самолеты F-16 важны для Украины (GettyImages)

Запасы боеприпасов

Командир Воздушных сил отметил, что запасы даже устаревших и малоэффективных советских боеприпасов для имеющегося авиапарка постоянно уменьшается.

Даже имея достаточное количество исправных самолетов и подготовленных летчиков, в определенный момент украинская авиация останется без средств поражения.

"Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения - единственный выход", - подчеркнул он.

Напомним, на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что готовность украинцев управлять самолетами F-16 обсудят с политическим руководством стран-членов НАТО.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в будущем Украина обязательно должна получить истребители F-16 или другие самолеты IV поколения.

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