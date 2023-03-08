Почему в Украине может стать еще меньше банков и чего ждать после стресс-теста НБУ

Украинские банки прошлый год закончили с прибылью в 24,7 млрд гривен – в плюс сработали 46 из 67 финучреждения. И хотя показатель 2022 года на 68% хуже предыдущего, следует учитывать, что прибыль банки получили несмотря на войну и экономический спад.

По данным НБУ, в пятерке лидеров по доходности – государственный ПриватБанк, заработавший 30,25 млрд гривен, Укрсиббанк – 3,53 млрд гривен, Ситибанк – 2,82 млрд гривен, Универсал Банк – 2,4 млрд гривен и Райффайзен Банк – 1,55 млрд гривен.

Сам факт работы в плюс является положительным сигналом: банковская система не просто устояла, не останавливая платежи и бесперебойное обслуживание клиентов, но и смогла заработать. Хотя и несколько необычным путем: с началом войны кредитная активность банков фактически остановилась , поэтому все свободные средства финучреждения направляли либо на покупку ОВГЗ, либо на депозитные сертификаты с доходностью до 23% годовых.

Без лишнего стресса

Лишь наличие прибыли не является показателем финансового здоровья банковской системы. Война существенно ухудшила качество кредитного портфеля банков как корпоративного, так и розничного. Уже сейчас представители банков говорят о потерях на уровне 20%, но это только официально признанные потери.

Реальное состояние банковской системы Нацбанк планирует увидеть по результатам диагностического обследования банков (Asset Quality Review) и стресс-тестирования по базовому сценарию, которое должно начаться уже с апреля. Как и по результатам стресс-тестований прошлых лет (кроме 2022-го), регулятор потребует от владельцев и менеджмента банков разработки планов по восстановлению капитала их финучреждений.

И хотя на проведении оценки качества активов и стресс-тестировании настаивает МВФ, формат проверок пока неизвестен. В конце прошлого года глава НБУ Андрей Пышный рассказывал, что оценка качества активов будет проводиться, когда НБУ получит "более стабильную ситуацию с точки зрения макроусловий".

"Насколько мне известно, в НБУ до сих пор не утверждены сценарии, по которым будет проводиться оценка качества активов и само стресс-тестирование. Поэтому пока какие-либо оценки потенциальных результатов давать рано", - рассказал изданию собеседник в одной из международных финансовых организаций, знакомый с ходом переговоров.

Ранее в Нацбанке оценивали потенциальные потери кредитного портфеля на уровне 30%. По официальным данным НБУ, на 1 января 2023 года, объем неработающих активов достиг 432 млрд гривен - это 38% от кредитного портфеля, что на 8 п.п. больше чем на 1 января 2022 года.

Также, по словам собеседника, отличием стресс-тестирования-2023 от предыдущих лет может стать и то, что в конце концов мы не увидим конкретных цифр, которые бы показывали потребность в докапитализации. "НБУ будет оценивать качество активов банков и, исходя из этого, даст оценку достаточности капитала. В случае нехватки капитала регулятор потребует от банка план по восстановлению капитала: это может быть активная работа с заемщиками, залогом по кредитам, изменение стратегии – вариантов много. Сейчас ликвидность банков избыточны, поэтому требовать докапитализации живыми средствами нерационально", – пояснил он.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив также не ожидает массовых вливаний средств акционеров в банковскую систему. "Думаю, что многие банки, качественно работающие и имеющие широкую клиентскую базу, смогут вообще обойтись без докапитализации и покрыть военные потери высокими доходами. Прежде всего, речь идет о доходах на клиентских остатках - как и в течение прошлого года банки будут размещать средства в депсертификатах и получать проценты по ним, а также о получении прибыли от разницы между официальным и коммерческими курсами валют (доход от расходов украинцев за границей)", - объясняет Демкив.

В первую очередь такими способами смогут воспользоваться банки с большим количеством розничных клиентов и обслуживающие счета крупных компаний. "Другим банкам понадобятся дополнительные вливания. Государственные банки будут в обеих этих категориях", - считает Демкив.

Например, ПриватБанк сохраняет неплохие финансовые показатели и вряд ли потребует вливаний. В то же время другой государственный банк – Укрэксимбанк – по итогам 2022 года стал одним из самых убыточных – он получил минус 6,89 млрд. гривен. Его глава Сергей Ермаков оценивал потребность в капитале на уровне 6-7 млрд. гривен. Но пока, по словам министра финансов Сергея Марченко, планов по докапитализации госбанков в 2023 году нет.

В 2023-м Укрэксимбанк уже приступил к активной работе с проблемной задолженностью, что позволит ему уменьшить потребность в потенциальной докапитализации: 9 марта банк планирует выставить на продажу права требования по кредитным договорам и договорам обеспечения на аукционы по голландской модели, которая предусматривает пошаговое снижение цены. В течение года банк планирует выставить на продажу активы в размере более 100 миллиардов гривен.

Не будет спешить "вливать средства" и частный бизнес, по крайней мере, до того, как ситуация в Украине стабилизируется. "Иностранным банкам вряд ли такие вливания понадобятся, они смогут нарастить свой капитал за счет операционной прибыли", – считает Михаил Демкив.

Следует отметить, что после начала войны Нацбанк отказался от требований по нормативам капитала. "Пока механизма возврата к нормативам, действовавшим до февраля 2022 года, нет. Не исключено, что приведение нормативов в соответствие даже после стабилизации военной ситуации будет постепенным. Поэтому даже если после проведенного стресс-тестирования у банка будет потребность в докапитализации, никаких санкций к банку, который будет выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами, регулятор не сможет применить", – объясняет один из топ-менеджеров банков с иностранным капиталом.

Представители Международного валютного фонда, глава которого недавно была в Киеве, состоянием банковской системы удовлетворены. Ключевым является вопрос формирования наблюдательных советов государственных банков. Кадровые изменения в госбанках были запланированы весной 2022 года, но из-за военного положения полномочия действующих членов были продлены.

В сентябре прошлого года Минфин определил компании, которые должны заниматься поиском претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов Сбербанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка. Обновленный наблюдательный совет ПриватБанк получил 27 декабря 2022 года. В феврале 2023 года изменения произошли в Укргазбанке. Кадровые вопросы в Сбербанке и Укрэксимбанке пока открыты.

Есть ли жизнь без Сенса

После начала войны украинская банковская система избавилась от банков с российским капиталом, кроме одного – Сенс Банка (бывший Альфа-Банк Украина), номинальными владельцами которого остаются российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.

Еще в прошлом году в Украине был принят закон, позволяющий государству получить под свой контроль системно важный банк, которым является Сенс Банк, за 1 грн. Однако есть нюанс. Закон предусматривает такую "льготную" национализацию только в результате утраты банком ликвидности. Однако сейчас ликвидность в Сенс Банке достаточно высока, картотеки нет, потому и основания воспользоваться нормой закона отсутствуют.

Альфа-банк теперь стал Сенс Банком (Фото: GettyImages)

"Сейчас депутаты готовят изменения к закону, принятому в октябре, чтобы вывести банк с рынка можно было не только из-за проблем с ликвидностью, но из-за наличия санкций к его владельцам. Но банк можно было уже давно признать неплатежеспособным, воспользовавшись, например, ст. 73 профильного закона о банках и банковской деятельности", – считает собеседник в Верховной Раде.

Статья, о которой он говорит, предусматривает применение мер влияния, в том числе признание банка неплатежеспособным, из-за "применение иностранными государствами, межгосударственными объединениями или международными организациями санкций в отношении банков или владельцев существенного участия в банках".

И буквально на днях НБУ подготовил новый законопроект, предусматривающий возможность национализации банка именно из-за применения санкций в отношении его владельцев банка, даже если банк не имеет признаков неплатежеспособности.

Обратный отсчет

За время войны с рынка ушли пять банков. В первый же день полномасштабного вторжения НБУ отозвал лицензии у Проминвестбанка и Международного резервного банка (бывший Сбербанк), принадлежавших российскому государству, и сразу же начал их ликвидацию. В июне 2022-го из-за многочисленных нарушений и потери ликвидности обанкротился Мегабанк , а в августе был признан неплатежеспособным банк "Сич" . А уже в феврале 2023 года с рынка ушел Банк Форвард , конечным бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ Рустам Тарико: в октябре 2022 года к нему были применены персональные санкции.

По ситуации на 8 марта в Украине работают 65 банков. Однако, по оценкам финансистов, рынок могут покинуть еще 10-12 игроков. Этот процесс не обязательно будет происходить по признанию банков неплатежеспособными - это может быть продажа банка или добровольная сдача лицензии. Например, накануне войны АМКУ разрешил ПУМБ Рината Ахметова приобрести Идея Банк – "дочку" польского Idea Bank – у Getin Holding S.A. Стороны должны были закрыть соглашение до конца первого квартала, однако в результате ее поставили на паузу. Но в августе 2022 года Getin Holding отказался от продажи украинского актива. Какая будет дальнейшая судьба банка – покажет время.

Также есть вопросы к банкам, которые и до войны либо не имели четкой стратегии развития, либо делали акцент на одной деятельности, которая сейчас не приносит прибыли. Судьба таких банков будет известна после оценки качества активов и проведения стресс-тестирования.

Есть и такие, кто проводит сомнительные операции, не отвечающие классической банковской деятельности. К примеру, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк со ссылкой на Нацбанк рассказал, что к схеме мискодинга и выводу денег игорного бизнеса в тень причастны 9 банков.

И если крупные игроки могут получить штраф (Нацбанк в феврале уже оштрафовал Укргазбанк на 64,62 млн грн за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), то небольшие банки, задействованные в этих схемах, могут столкнуться с более серьезными санкциями.

И вот 7 марта правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "Айбокс Банк" и его ликвидации. Доля этого финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков. Решение было принято в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.

Но рядовые украинцы вряд ли почувствуют потерю: суммарный объем активов таких учреждений невелик, поэтому никакого ущерба стабильности банковской системы не будет.