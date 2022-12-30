Резников об угрозе нового наступления РФ: готовимся ко всем сценариям

Украина готова к любым сценариям нового наступления России, даже самого неприятного, и многое зависит от подготовки ВСУ.

Как отметил министр, сегодня Украина выстояла системно и показала всему миру, что это реально - выдержать любое нашествие. Поэтому президент, правительство страны, все соответствующие службы готовы к любому развертыванию событий.

"И конечно, мы точно знаем места, из которых теоретически/гипотетически они могли бы попытаться осуществить это наступление. Мы готовимся ко всем рискованным сценариям: Генштаб это прорабатывает, докладывает на Ставке главнокомандующего, и, соответственно, все военно-политическое руководство страны, начиная от верховного главнокомандующего, президента Украины, в курсе, и мы готовимся к любым сценариям. Даже самым неприятным", - констатировал Резников.

Он подчеркнул, что действительно, обладая "неудобным соседом", всегда остается риск его неадекватного поведения. И отметил, что даже если россияне захотят пойти в наступление, то смогут подготовить свои силы не раньше февраля.

"Исходя из того, что они, проведя первую волну частичной мобилизации, по нашим оценкам, 150 тысяч сразу направили непосредственно в Украину (они воюют сегодня вместо тех потерь, которые понесли россияне убитыми и ранеными), а еще 150 тысяч готовят в разных лагерях на разных территориях: и в России, и в Беларуси, в части тех оккупационных городов, из которых они поведут наступление", - заметил Резников.

При этом министр обороны подчеркнул, что совершенно необязательно выяснять, откуда именно они собираются снова атаковать Украину.

"Потому что это будет зависеть от их планов, а главное - от нашей подготовки", - уточнил Резников.

Относительно наступления с территории Беларуси, министр обороны отметил, что намерений и необходимости идти войной на украинцев у белорусов нет, равно как и такого уровня пропагандистской машины, как в России.

"Какой будет ударная группировка, если россияне примут решение ее создавать на территории Беларуси, и будут ли они привлекать белорусских военных непосредственно к военной операции, согласится ли на это руководство Беларуси - вопрос. Поэтому сегодня говорить о наступлении, группировки - его нет. Идет обучение - да. Они проводят согласование - да", - объяснил Резников.

При этом он отметил, что это будет зависеть от понятия полного поглощения Беларуси как таковой, ее субъектности.

"Если оно произойдет, если белорусские солдаты будут готовы выполнять приказы российских генералов - это один сценарий. Если белорусские солдаты не будут готовы выполнять приказы российских генералов, а только своих, белорусских - это совершенно другой сценарий", - резюмировал Резников.