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В Минобороны назвали главные российские фейки о войне в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 29 декабря 2022 11:53
В Минобороны назвали главные российские фейки о войне в Украине Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает распространять ряд фейков и мифов о войне против Украины. Их целью является запугивание и попытка вызвать панику среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр во время брифинга.

Военная мощь России

Маляр объяснила, что враг часто распространяет этот миф или вызывать панику среди украинцев и заставить принять условия врага.

"Миф призван испугать нас и наших партнеров и принудить к паузе в войне, чтобы получить возможность собрать сил и вооружения. А дальше они начнут все сначала", - сказала она.

Наступление из Беларуси

По словам заместителя министра, этот фейк тоже направлен на устрашение мирного населения Украины и нагнетание паники.

"Эта информационно-психологическая кампания по продвижению нарратива о военном могуществе РФ длится уже долго, однако поставленных целей до сих пор РФ достичь не может, ведь мы вами хорошо информированы", - добавила Маляр.

Тотальная мобилизация

Анна Маляр опровергла этот пропагандистский фейк, распространяемый россиянами. Она напомнила, что мобилизация в Украине идет с первых дней полномасштабной войны.

Обстрелы оккупированных территорий

В Минобороны тоже напомнили о популярном среди россиян фейке о якобы обстрелах со стороны ВСУ временно оккупированных территорий. Однако Маляр отметила, что украинские защитники не обстреливают мирное население.

"Цель - попытаться отвлечь внимание от своих преступных действий и выставить нас якобы террористами. Хочу подчеркнуть, что наши военные очень осторожно выбирают цели для поражения врага. Случаются ситуации, когда даже очень важные цели отменяются из-за того, что существует риск нанести вред гражданскому населению" , – подчеркнула Маляр.

Напомним, 6 декабря российские войска обстреляли оккупированный Донецк, обвинив Украину. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опубликовал доказательства, свидетельствующие, что именно оккупанты причастны к обстрелу.

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