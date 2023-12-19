Почему Украине не хватает снарядов и как решить проблему: мнение эксперта

Почему возник дефицит?

Одним из последних об острой проблеме напомнил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. В интервью Reuters он заявил, что нашим защитникам не хватает артиллерийских снарядов из-за нехватки помощи от Запада.

"Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими (снарядами - ред.) - это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. Объемы, которые мы имеем сегодня, не достаточны для нас сегодня, учитывая наши потребности", - сказал генерал.

Вместе с тем, Тарнавский заверил, что Силы обороны Украины твердо удерживают линии обороны.

В свою очередь военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина отметил, что в последнее время Украина находится в тенденции, когда объемы военно-технической поддержки от наших западных партнеров кратно сокращаются.

"В период между августом и октябрем этого года мы получили на 90% меньше военно-технической помощи, чем за тот же промежуток времени в прошлом году. Возможности украинского оборонно-промышленного комплекса не могут полностью удовлетворить все потребности украинских Сил обороны", - говорит Селезнев.

Эксперт пояснил, что на самом деле проблема есть и связана не только с турбулентными процессами, происходящими в правительстве стран Запада.

"Это и связано с тем, что до сих пор мировые предприятия, производящие боеприпасы, не перенастроились на рельсы военного времени. Нынешняя война является крупнейшей по масштабам на территории европейского континента, а значит ресурсов она пожирает очень много", - отметил Селезнев.

Какая альтернатива?

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью BBC рассказал, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку снарядов.

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", - сказал он.

РБК-Украина поинтересовалось у эксперта Селезнева, как такой механизм сможет покрыть наши потребности. И он акцентировал - все зависит от объемов производства тех же дронов-камикадзе.

"Если у нас будет их в большом количестве, то соответственно частично перекроем дефицит. Опять же артиллерийские боеприпасы и боевая часть снаряда несколько больше, чем FPV, которые мы можем использовать для эффективного поражения противника", - обращает внимание собеседник.

К тому же, как пояснил эксперт, долговременные огневые точки, бетонированные сооружения FPV-дронами точно не разрушить. Нужна артиллерия большого калибра, чтобы превращать эти защитные сооружения врага в кучи лома. А вот относительно FPV - это больше "хирургический", такой себе "ювелирный инструмент", чтобы уничтожать вражескую технику, вооружение и т.д.

Соотношение 1:7

Очевидно, что и российская армия, и украинские Силы обороны активно используют артиллерийскую компоненту, чтобы добиться успеха на поле боя. Но, к сожалению, соотношение сил и средств не в пользу украинской армии, объясняет эксперт.

"Ведь на один украинский снаряд сейчас приходится 5-7 вражеских. То есть интенсивность вражеского огня больше", - сказал Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что обычно информации о ресурсных возможностях украинских Сил обороны не так часто распространяются. Поэтому на то, что генерал Тарнавский делает такие заявления, есть очень серьезные причины.

"Что в этой ситуации делать? Нужно создавать дополнительные рубежи и позиции и инженерные фортификации на поле боя. Именно это позволит частично обезопасить наших воинов от вражеской авиации и артиллерии. Ну и конечно искать возможности интенсифицировать собственное производство боеприпасов и работать над кейсом военно-технических коммуникаций с нашими западными партнерами, ведь нам нужны боеприпасы здесь и сейчас, а не в какой-то перспективе", - считает Селезнев.

Как нехватка боеприпасов повлияет на фронт?

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), нехватка снарядов в артиллерию вместе с задержками в оказании западной помощи может задержать будущие украинские контрнаступательные операции.

В частности, генерал Тарнавский заявлял, что украинское войско вынуждено перепланировать задачи и делать их меньше. Командующий добавил, что "защитники на юго-восточном фронте перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других".

"Недостаток артиллерии и задержки западной помощи, скорее всего, снизят способность Украины планировать и готовиться к этим действиям. Задержки в конкретном оперативном планировании Украины и обеспечении материальными средствами, необходимыми для подготовки к контрнаступлению, в свою очередь, вероятно, приведут к задержке проведения контрнаступительных операций году", - считают в ISW.

Впрочем, Селезнев призывает в этом контексте обращать внимание не на сообщение аналитиков и обозревателей, а заявления украинского командования и официальных представителей. Поскольку именно они обладают всем пластом информации и точно знают, что происходит непосредственно на поле боя.

Что касается вопроса нехватки боеприпасов у врага, то эксперт допускает, что из-за погодных условий и несовершенной логистики российские войска могут испытывать недостаток.

Но в настоящее время вражеская армия имеет кратно больше ресурсов и возможностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, не следует забывать и о значительной помощи агрессору со стороны Северной Кореи и Ирана.

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