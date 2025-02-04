Почему Украина хочет участия Европы в переговорах с Россией: мнение политолога

Украина хочет участия в переговорах с Россией Европы по нескольким причинам. Одна из них, вероятно, возможность усилить украинскую позицию.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"При всем уважении к Трампу и его усилиям, но он может пойти на уступки, которые будут не совсем приемлемыми для нас. Пока конкретики нет, но я думаю, что у украинских переговорщиков нет уверенности в принципиальности его позиций. Поэтому Украине нужно усиливать свою позицию, и Европа для нас - лучший партнер", - отметил Фесенко.
Еще одной причиной, по его мнению, может быть то, что европейские страны могут занять роль миротворцев и гарантов безопасности в Украине. Но пока что Россия даже выступает против участия украинских властей в переговорах под предлогом "нелегитимности".
Также политолог обратил внимание, что пока в Европе не могут определиться, кто будет представлять ее на переговорах.
"Наиболее вероятный сценарий - это должен быть Евросоюз. Например, в лице главного дипломата Каи Каллас. Однако претендуют поляки, которые сейчас председательствуют в ЕС, а также говорят о контактной группе, куда могут войти не только страны Евросоюза, но и Великобритания. Идея есть, она отвечает нашим интересам, но, к сожалению, есть и препятствия на ее пути", - добавил Фесенко.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока неясно, будет ли Европа участвовать в переговорах о прекращении войны с Россией.
При этом он подчеркнул, что Европа заслуживает быть не только сторонним наблюдателем во время переговоров с Россией.
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