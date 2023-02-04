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"Почему ты мне не сказал?" Оккупант признался жене в убийстве детей в Украине, - ГУР

Новина українською →
Суббота 04 февраля 2023 18:57
"Почему ты мне не сказал?" Оккупант признался жене в убийстве детей в Украине, - ГУР Фото: Оккупант признался жене в убийстве детей в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский оккупант признался своей жене, что на захваченной территории Украины он убивал детей. Она от таких признаний осталась в шоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Я удивляюсь, вот Европа им помогает, они думают, что это просто помощь? Это ведь не просто помощь, а с надеждой, что им вернут эти деньги. Столько денег и зачем?", - удивляется жена оккупанта.

Женщина и дальше задавала себе вопрос, как именно Украина "будет расплачиваться". Она считает, что в любом случае Украина "отдаст определенную часть территории", поэтому, по ее словам, лучше это "отдать" РФ.

"Ты говоришь, что убивал всех подряд, ты что и детей убивал? Почему за это ты мне ничего не говорил?", - удивленно спрашивает женщина у своего оккупанта.

Напомним, что оккупанты признаются, что уровень боеспособности российской армии низкий, а все заявления о "второй армии мира" лишь "картинная демонстрация". Кроме того, российские полковники в Сирии "уменьшили" себе звание, чтобы не ехать в Украину.

Россияне не оставляют планов сбежать из Украины на фоне плохой поставки войск и провалов на фронте.

Россиянка во время разговора с сыном сообщила, что сейчас в России матери, сыновья которых погибли на войне против Украины, требуют от власти правды.

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