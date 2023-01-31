Оккупант рассказал, что полковники "сидят" в Сирии лейтенантами, чтобы не ехать в Украину

Оккупанты признаются, что уровень боеспособности российской армии низкий, а все заявления о "второй армии мира" только "картинная демонстрация". Кроме того, российские полковники в Сирии "уменьшили" себе звания, чтобы не ехать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта Главным управлением разведки.

"Я так и знал, что будет, от начнется че-нибудь серьезное, бл*ть, и мы вот эту, бл*ть, кортинно-демонстративная у нас армия, бл*ть, рухнет как карточный домик, бл*ть", - говорит он.

Он также не скрывает, что часть российских полковников "сидят" в Сирии с лейтенантскими званиями, чтобы не ехать в Украину.

"Сирия сейчас, бл*дь, кладбище, нах*й, генералов, бл*дь, там бл*дь, полковники на лейтенантских должностях", - вказує він, додаючи, що почалась війна і "никто не знает, че делать, бл*дь".