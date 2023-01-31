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Оккупант рассказал, что полковники "сидят" в Сирии лейтенантами, чтобы не ехать в Украину

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Украина, Вторник 31 января 2023 18:40
Оккупант рассказал, что полковники "сидят" в Сирии лейтенантами, чтобы не ехать в Украину Фото: оккупанты признаются, что уровень боеспособности российской армии низкий (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты признаются, что уровень боеспособности российской армии низкий, а все заявления о "второй армии мира" только "картинная демонстрация". Кроме того, российские полковники в Сирии "уменьшили" себе звания, чтобы не ехать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта Главным управлением разведки.

"Я так и знал, что будет, от начнется че-нибудь серьезное, бл*ть, и мы вот эту, бл*ть, кортинно-демонстративная у нас армия, бл*ть, рухнет как карточный домик, бл*ть", - говорит он.

Он также не скрывает, что часть российских полковников "сидят" в Сирии с лейтенантскими званиями, чтобы не ехать в Украину.

"Сирия сейчас, бл*дь, кладбище, нах*й, генералов, бл*дь, там бл*дь, полковники на лейтенантских должностях", - вказує він, додаючи, що почалась війна і "никто не знает, че делать, бл*дь".

Напомним, что оккупант пожаловался знакомому, что в новогодних взрывах в Макеевке должно руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.

Российский военный рассказывает знакомому, что ротация его ждет не раньше апреля, а ситуация сейчас не из лучших, ведь у них совсем нет техники и воевать приходится только с помощью минометов и автоматов.

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