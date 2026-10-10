Почему термин "деколонизация" ошибочен для Украины: объяснение главы УИНП Алферова

Ошибочность африканских аналогий

По словам Алферова, термин "деколонизация" был безосновательно заимствован из контекстов 1950-1960-х годов, когда происходил распад западных колониальных империй в Африке или Азии.

При этом Украина никогда не имела статуса колонии в классическом понимании, а наоборот - веками выступала сотворцем и культурным донором европейских и восточноевропейских пространств.

"Мы извлекли этот термин из контекстов деколонизации Африки. Но извините, мы не Новая Зеландия или Австралия по отношению к Британии. Я не думаю, что австралийские аборигены, со всем уважением, учили англичан писать, или давали им религию и городскую архитектуру. А мы дали, мы научили, мы были субъектом", - подчеркнул глава УИНП.

Он объяснил, что именно украинцы дали Российской империи образование, религиозные институты и культурную базу.

Поэтому воспринимать Украину как чисто покоренную колонию - это преуменьшение собственной исторической субъектности.

Отдельный статус и субъектность "Малороссийского дворянства"

Историк подчеркнул, что даже во времена пребывания украинских земель под властью Российской империи, украинская элита сохраняла отдельность.

"Вся концепция "единой страны" разрушается тем фактом, что в империи существовало отдельное малороссийское дворянство - так же, как отдельное дворянство Царства Польского, Финляндии или Грузии. Мы были отдельным субъектом со своей элитой, а не бесправной колониальной территорией", - подчеркнул Алферов.

Кроме того, вся современная Россия опирается на наследство двух внешних по отношению к ней государств - Руси (средневекового украинского государства) и Золотой Орды.

Поэтому колониальный нарратив в отношении Украины - научно безоснователен.

Деимпериализация вместо деколонизации

Вместо "деколонизации" глава УИНП настаивает на применении термина "деимпериализация", который правильно описывает процесс очищения от имперского наследия и позволяет сохранить собственные достояния.

Основные тезисы Алферова насчет деимпериализации:

Возвращение собственных имен . Украина должна забрать деятелей, которые творили в имперских границах, но принадлежат украинской культуре (примером является Николай Гоголь, который по аналогии со всем миром остается украинским деятелем, хоть и писал на языке империи).

. Украина должна забрать деятелей, которые творили в имперских границах, но принадлежат украинской культуре (примером является Николай Гоголь, который по аналогии со всем миром остается украинским деятелем, хоть и писал на языке империи). Разница имперских опытов . В Украине есть памятники австрийскому императору Францу-Иосифу, ведь под Австро-Венгрией Галичина и Буковина имели статус отдельных коронных краев, тогда как под Россией это было 9 обычных губерний.

. В Украине есть памятники австрийскому императору Францу-Иосифу, ведь под Австро-Венгрией Галичина и Буковина имели статус отдельных коронных краев, тогда как под Россией это было 9 обычных губерний. Системная очистка. Деимпериализация предусматривает избавление от имперских мифов об "общей колыбели" и "одном народе", а не простую смену топонимов.

"Деимпериализация" - это правильный термин, за который я очень болел и который мы уже должны искать и внедрять, чтобы очистить наше пространство от имперского влияния", - подытожил глава УИНП.

Справочно: