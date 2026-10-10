Почему термин "деколонизация" ошибочен для Украины: объяснение главы УИНП Алферова
Популярное понятие "деколонизация", которое приобрело активное употребление в Украине с 2023 года, является научно некорректным по отношению к украинской истории.
Об этом рассказал РБК-Украина глава Украинского института национальной памяти (УИНП), историк и майор запаса ВСУ Александр Алферов во время интервью для проекта "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным.
Ошибочность африканских аналогий
По словам Алферова, термин "деколонизация" был безосновательно заимствован из контекстов 1950-1960-х годов, когда происходил распад западных колониальных империй в Африке или Азии.
При этом Украина никогда не имела статуса колонии в классическом понимании, а наоборот - веками выступала сотворцем и культурным донором европейских и восточноевропейских пространств.
"Мы извлекли этот термин из контекстов деколонизации Африки. Но извините, мы не Новая Зеландия или Австралия по отношению к Британии. Я не думаю, что австралийские аборигены, со всем уважением, учили англичан писать, или давали им религию и городскую архитектуру. А мы дали, мы научили, мы были субъектом", - подчеркнул глава УИНП.
Он объяснил, что именно украинцы дали Российской империи образование, религиозные институты и культурную базу.
Поэтому воспринимать Украину как чисто покоренную колонию - это преуменьшение собственной исторической субъектности.
Отдельный статус и субъектность "Малороссийского дворянства"
Историк подчеркнул, что даже во времена пребывания украинских земель под властью Российской империи, украинская элита сохраняла отдельность.
"Вся концепция "единой страны" разрушается тем фактом, что в империи существовало отдельное малороссийское дворянство - так же, как отдельное дворянство Царства Польского, Финляндии или Грузии. Мы были отдельным субъектом со своей элитой, а не бесправной колониальной территорией", - подчеркнул Алферов.
Кроме того, вся современная Россия опирается на наследство двух внешних по отношению к ней государств - Руси (средневекового украинского государства) и Золотой Орды.
Поэтому колониальный нарратив в отношении Украины - научно безоснователен.
Деимпериализация вместо деколонизации
Вместо "деколонизации" глава УИНП настаивает на применении термина "деимпериализация", который правильно описывает процесс очищения от имперского наследия и позволяет сохранить собственные достояния.
Основные тезисы Алферова насчет деимпериализации:
- Возвращение собственных имен. Украина должна забрать деятелей, которые творили в имперских границах, но принадлежат украинской культуре (примером является Николай Гоголь, который по аналогии со всем миром остается украинским деятелем, хоть и писал на языке империи).
- Разница имперских опытов. В Украине есть памятники австрийскому императору Францу-Иосифу, ведь под Австро-Венгрией Галичина и Буковина имели статус отдельных коронных краев, тогда как под Россией это было 9 обычных губерний.
- Системная очистка. Деимпериализация предусматривает избавление от имперских мифов об "общей колыбели" и "одном народе", а не простую смену топонимов.
"Деимпериализация" - это правильный термин, за который я очень болел и который мы уже должны искать и внедрять, чтобы очистить наше пространство от имперского влияния", - подытожил глава УИНП.
Справочно:
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Законодательная рамка: 27 июля 2023 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Официально в законодательстве употребляется именно слово "деколонизация".
- Статус УИНП: с 2024 года Украинский институт национальной памяти выведен под непосредственное подчинение Кабинета министров Украины со специальным статусом центрального органа исполнительной власти, что позволяет формировать государственную политику памяти.
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