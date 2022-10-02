В чем стратегическая роль освобождения Лимана: в ОК "Восток" дали ответ

Оборона Лимана россиянами

По словам Череватого, россияне выстроили мощную оборону Лимана. В частности, там находились профессиональные солдаты армии РФ и подразделение, которое было собрано из российских националистов и добровольцев из Донецкой и Луганской областей.

"Они были довольно яростные и оказывали активное сопротивление. Но воля, обученность и героизм наших военных, пехоты, десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, сил теробороны позволили сломать и навязать свой сценарий проведения этой операции, которая завершилась успехом", - отметил спикер.

Стратегическая роль Лимана

Череватый отметил, что, освободив Лиман, украинские военные оттеснили россиян к Кременной.

"Для них сейчас теперь очень важно удерживать Кременную, потому что, освободив Кременную, понятно, что ВСУ выйдут Рубежное - Сватово и дальше смогут деоккупировать Луганскую область", - рассказал Череватый.

Где оккупанты, которые находились в Лимане

По данным Череватого, часть российских военных, которые находились в Лимане, была ликвидирована, часть - взята в плен, и еще часть - смогла колоннами или небольшими группами выйти с города.

"Наши подразделения продолжают там работу, потому что остатки их ходят по лесам, они отлавливают их", - рассказал он.

Также спикер добавил, что ВСУ занимаются разминированием территории, потому что в районе Лимана сейчас много растяжек и других мин.