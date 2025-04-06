Почему сжигание травы не всегда плохо? Эколог раскрыл непопулярную правду

"Для науки это дискуссионный вопрос. Сжигать плохо, потому что выделяется большое количество СО2 и он идет в воздух. При сжигании возле лесов и населенных пунктов есть риски пожара. Впрочем, есть такие экосистемы, которые формировались извечно под влиянием огня и выпаса - это степи", - рассказал Дидух.

По его словам, если степь не выпасать, потому что выжигать сейчас нельзя, то она начинает терять свою биологическую ценность. Накапливается подстилка, потом появляются кустарники, потом леса. В конце концов, степные экосистемы теряются, потому что они формировались исторически под влиянием выжигания и выпаса.

"Поэтому если мы противодействуем климатическим изменениям, губительному разрушению, влиянию пожаров, то выжигание целесообразно запретить. Но есть места, где надо, чтобы это было под контролем. Нельзя все всегда вести по одному принципу", - добавил эколог.

Он подчеркнул, что природа многогранна, а экосистемы - разнообразны. Поэтому они нуждаются в разумном контроле человеческой деятельности.

"Так, именно с запретом вмешательства человеческой деятельности в степных заповедниках (например, "Михайловская целина" в Сумской области) мы уже потеряли там те экосистемы, ради которых эти заповедники были созданы. Невмешательство привело к тому, что степные участки начали зарастать кустарниками и деревьями и потеряли свою ценность. Поэтому надо ко всему подходить взвешенно", - отметил Дидух.

Однако это не означает, что каждый, кто пожелает, может жечь траву. Выжигание сухостоя в степных регионах должно проводиться исключительно специалистами и под строгим контролем.