"Червона рута" под угрозой? Эколог дал тревожный прогноз для Карпат из-за потепления
Глобальные изменения климата могут негативно повлиять на растительный мир Украины. Однако даже при глобальном потеплении на 2 градуса "красная рута" вряд ли исчезнет из Карпат.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал академик Национальной академии наук (НАН), эколог и геоботаник Яков Дидух.
По его словам, некоторое влияние от изменения климата на растительность Украины прослеживается быстро. Например, в 2019-2020 годах некоторые растения сразу отреагировали на теплую зиму и начали цвести.
Еще есть среднесрочные изменения и те, последствия которых будут ощутимы в далеком будущем. Что касается глобального потепления, то повышение среднегодовой температуры на 2-2,5 градуса - это катастрофа для растительного мира Украины.
"Тогда около 30% природных группировок претерпят изменения или потеряют свою структуру. Часть их может "сместиться" в более влажные места, а тем, которым некуда перемещаться, например в высокогорье Карпат или болотах, исчезнут", - отметил Дидух.
Последствия потепления может почувствовать и рододендрон, который растет на высокогорье украинских. В народе его часто называют "красной рутой".
"Его площади, безусловно, сократятся, потому что туда будут вселяться виды низших поясов. Но ему еще есть куда отступить, поэтому полностью он не исчезнет", - добавил эколог.
Весенние заморозки
Вместе с тем эколог объяснил, как могут повлиять на будущий урожай весенние заморозки, которые пришли в Украину. По мнению Дидуха, из-за резкого снижения температуры, вероятно, в этом году урожая ранних абрикосов не будет.
Самый большой ивовый лес
Также Дидух рассказал, что в Украине может появиться самый большой в Европе ивовый лес.
После подрыва дамбы Каховского водохранилища на месте водохранилища быстро вырастают ивовые леса. Они стали новой экосистемой в этом регионе. И если удастся восстановить тот лес, то это будет самый большой в Европе ивовый массив.
Цветы из Красной книги
Кроме того, эколог рассказал, какие цветы из Красной книги разрешено собирать. По словам Дидуха, подснежники, подснежники, подснежники, сон-траву надо беречь. А вот такие ранневесенние цветы, как черемша или лук медвежий, которые тоже занесены в Красную книгу, не запрещено срывать.
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