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В Украине наступили весенние заморозки: как это повлияет на урожай

Воскресенье 06 апреля 2025 14:46
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В Украине наступили весенние заморозки: как это повлияет на урожай Фото: В Украине наступили весенние заморозки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине наступили весенние заморозки, которые могут повлиять на будущий урожай. Аграрии готовятся к изменениям погоды.

Об этом в материале РБК-Украина рассказал эколог и геоботаник Яков Дидух.

В начале весны в Украине держалась аномально тёплая погода, благодаря чему цветущие деревья имели все шансы на опыление и формирование будущего урожая.

Однако резкое снижение температур разрушило эти планы - вероятно, в этом году урожая ранних абрикосов не будет.

Эколог отмечает, что любые погодные колебания - это всегда риск для агросектора. Но аграрии уже научились адаптироваться к климатическим изменениям: высаживают разные сорта, чтобы в случае потери одного, другие могли дать урожай.

Положительным моментом стали ранневесенние дожди. Они значительно увлажнили почву, что крайне важно для сохранения плодородия земли и формирования урожая летом.

Напомним, что Министерство аграрной политики Украины также дало свой прогноз относительно урожая озимых и других культур в этом году.

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