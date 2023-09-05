Почему Румыния отрицает падение российских дронов на ее территории: мнения экспертов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии нашему изданию отметил, что от Румынии ждали более жестких слов, а она проявила откровенно бесхребетную позицию.

"Это не означает, что они должны были объявить войну или задействовать ст. 5 договора НАТО о коллективной безопасности. Это значит, что Румыния должна твердо заявить о неприемлемости использования ее воздушного пространства для ударов по Украине", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Украина не может сбивать такие объекты, поскольку они находились в румынском небе.

"На что это указывает? На то, что Румыния, имея такой прецедент, проявила слабость. Меня это удивляет, потому что ей нечего бояться. Что бы сделала Россия? Нанесла ракетный удар по Бухаресту? Да нет, ничего подобного, но наши соседи поначалу не признают, что в их воздушное пространство заходят ракеты, а теперь не признают "Шахеды", хотя есть доказательства. Выглядит все это не то чтобы смешно, а очень грустно", - отметил Коваленко.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напомнил, что на территории стран НАТО такие инциденты происходят уже не в первый раз.

"Я думаю, это (заявление Румынии, - ред.) связано с позицией самого НАТО. Сознательно закрывать глаза на инциденты, которые они считают незначительными, чтобы не провоцировать эскалацию с Россией. Но нужно понимать, что чем дальше будут закрывать глаза, тем больше Россия позволит себе в будущем", - отметил он.

Инцидент с падением дронов на территории Румынии

Напомним, в ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты в очередной раз пытались ударить по Украине с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Их целью стала Одесская область.

Позже в украинском МИДе сделали заявление о том, что во время атаки россиян дроны упали и взорвались на территории Румынии.

Однако в Министерстве обороны Румынии опровергли такую информацию.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства того, что российские ударные дроны упали на территории Румынии.