Почему умные люди имеют так мало друзей: ученые выяснили интересный факт

Счастье не в мегаполисах

Психологи из авторитетной Лондонской школы экономики совместно с коллегами из Сингапурского университета менеджмента проанализировали результаты опроса более 15 000 добровольцев и их выводы подтвердили два общеизвестных тезиса:

Жизнь в мегаполисах. Люди, которые живут в густонаселенных районах, как правило, чувствуют себя менее счастливыми. Шум, суета и постоянный поток информации могут истощать.

Сила социальных связей. Ощущение счастья большинства людей в значительной степени зависит от частоты и качества их общения с близкими по духу и друзьями. Обнаружилась четкая корреляция: чем интенсивнее и теснее социальные контакты, тем выше уровень субъективного ощущения счастья.

Интеллект как исключение из правил?

Однако, настоящей сенсацией стал третий вывод: люди с высоким уровнем интеллекта оказались исключением из этого правила. Исследование показало, что чем выше уровень IQ у человека, тем меньше его потребность в постоянном и интенсивном социальном общении.

Парадоксально, но для высокоинтеллектуальных личностей счастье не зависит от того, являются ли они "душой компании" или имеют широкий круг друзей.

Их мозг, похоже, расставляет жизненные приоритеты несколько иначе, чем мозг среднестатистического человека, и это касается также подходов к социальному взаимодействию.

Где кроется счастье во внутреннем мире интеллектуала?

Из исследования напрашивается вывод, что умному человеку комфортнее всего и наиболее гармонично в его собственном внутреннем мире.

Люди с высоким интеллектом часто могут воспринимать чрезмерную социальную активность как нечто, что мешает их нормальному существованию и отвлекает от действительно важных для них вещей.

Многие интеллектуалы, по сути, являются одиночками по своему внутреннему складу, хотя не все готовы открыто это признать.

Еще более парадоксально, что исследование показало: чем чаще умные люди общаются с другими, тем менее счастливыми они себя могут чувствовать.

Гораздо больше положительных эмоций и удовольствия такие люди получают не от общения в коллективе, а от других вещей, которые соответствуют их глубоким интересам и стремлениям.

Общение отвлекает от важной миссии

Исследовательница Карол Грэхем из Бруклинского института, которая является экспертом в вопросах счастья, подтверждает эту идею.

Она считает, что умные люди склонны использовать большую часть своего времени и интеллектуальных усилий для достижения долгосрочных целей и реализации проектов, приводящих к конкретному результату. По ее мнению, именно в этих делах интеллектуалы находят свое счастье.

Она приводит примеры выдающегося врача, который работает над вакциной против рака, или известного писателя, который создает новый литературный шедевр - им не нужно частое общение со многими людьми.

Такое общение может лишь отвлекать их от главной цели, нарушая внутреннюю гармонию и концентрацию, что негативно сказывается на их ощущении счастья.

Таким образом, для высокоинтеллектуальных людей путь к счастью часто лежит через их внутренний мир, глубокие интересы и значимые достижения, а не через широкий круг социальных контактов, что отличает их от большинства населения. Этот вывод бросает вызов нашим привычным представлениям о том, что делает нас счастливыми.