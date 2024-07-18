Почему растут цены на такси в Киеве и что будет дальше

Примеры из жизни

Жительница Киева работает в офисе в центре города и ездит на работу с Борщаговки. В мае она каждый день вызывала такси с помощью мобильного приложения Uklon. Стоимость поездки составляла в среднем 250 гривен, а подтверждение заказа занимало всего несколько минут. Однако ситуация начала меняться с начала лета. В июле за аналогичную поездку уже приходится платить от 350 гривен.

На скриншотах ниже видна разница в цене аналогичной поездки от одного оператора такси в марте и июле – более 50%. По утверждению клиентки службы такси, подтверждение заказа стало занимать гораздо больше времени. "Раньше я могла вызвать такси за несколько минут, а сейчас приходится ждать около получаса," – говорит собеседница РБК-Украина.

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Источник: снимки экрана клиентки службы такси

По словам женщины, службы такси начали поднимать цены в экстренных случаях, а перечень таких случаев очень расширился.

"Поездка после десяти вечера стоит больших денег. Во время сильной жары в приложениях постоянно повышенный спрос, они так и прописывают при заказе. Хотя с помощью программ такси видно, что машин такси рядом достаточно для быстрого заказа", - жалуется киевлянка.

Что говорят в службах такси

В компании Bolt подтверждают повышение цен на свои услуги: "На данный момент стоимость поездок постепенно растет из-за изменения цен на топливо, сокращения количества активных водителей, повышения стоимости ремонтов авто. Мы можем отметить, что за последние месяцы средние цены выросли на 10 - 25% в зависимости от города".

В компании объясняют, что цена поездки зависит от многих факторов: погодных условий, сезона, дорожного трафика, состояния дорог и т.д. Ценообразующим фактором является баланс спроса и предложения. Конечная стоимость поездки зависит от базового тарифа, километража и его продолжительности. Если в определенном районе наблюдается повышенный спрос и не хватает водителей, начинают действовать динамические коэффициенты с учетом всех дополнительных факторов.

В комапнии Uklon рост цен объясняют преимущественно повышением спроса на услуги такси. "В некоторые месяцы 2024 года количество пассажиров возросло примерно на 40%, по сравнению с первой половиной 2023 года. Рост количества пассажиров превышает рост количества водителей", - объясняют в компании.

Из-за повышения акцизов на топливо во второй половине 2024 года ожидается дальнейший рост цен на топливо, что может привести к еще большему увеличению средней стоимости заказа, прогнозируют в Uklon.

А вот в компании Avalon Taxi говорят, что цены на свои сервисы практически не поднимали.

"За последние три месяца изменения были незначительными. К примеру, полгода назад проезд по определенному маршруту стоил 70 грн, и на сегодняшний день заказчик также может проехать за эту же сумму. Однако в отдельные моменты стоимость может быть немного выше", - уверяют в компании.

Слово эксперту

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн утверждает, что цены на топливо точно не могли быть причиной роста тарифов на услуги такси.

"По топливу мы пока не видим проблем - цены стабильны, даже немного просели за последний месяц. Поэтому, если и есть причины (роста цен на услуги такси - ред.), то они точно не из-за топлива", - убеждает собеседник РБК-Украина.

Он объясняет степень влияния цены топлива на величину тарифов такси на конкретном примере. Так, если считать, что машина потребляет 10 л на 100 км, а литр бензина стоит в среднем 55 грн/л, то 1 км стоит 5,5 грн. Даже если цена поднимается на 1,5-2 грн за литр, то стоимость одного километра подорожает всего на 20 копеек.

Единственный неприятный момент, отмечает Сергей Куюн, – это девальвация гривны, из-за чего дорожают импортные запчасти к автомобилям и, соответственно, стоимость обслуживания авто. Это влияет на тарифы служб такси гораздо ощутимее, чем повышенные акцизы на топливо, о чем так часто говорят.

"Есть постоянная формула: подорожание доллара на гривну приводит к росту цены топлива на 80 копеек на литре. В начале года у нас был доллар по 38 грн, сейчас он уже 41 грн. То есть 2,4 гривны прибавилось к цене литра топлива в этом году только за счет девальвации гривны. Это не очень трагично, но тоже раздражитель, который держит цены в тонусе", - подсчитывает собеседник РБК-Украина.

В итоге, рост стоимости поездок на такси в Киеве является результатом комбинации разных факторов. Основными причинами является нехватка кадров, повышенный спрос на услуги такси, увеличение расходов на обслуживание автомобилей из-за роста цен на импортные запчасти в результате девальвации гривны, а также незначительный рост цен на топливо.

Напомним, розничные цены на бензин в Украине выросли в июне 2024 года на 1%. Дизельное топливо и автогаз немного подешевели.

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на 9%.