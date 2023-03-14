Почему российская война в Украине не выгодна Китаю: объяснение эксперта

По словам эксперта, Китай не играет за Украину по ряду причин, но пока и не подыгрывает откровенно России.

"Его цель - не дать ослабить Москву до критического уровня, иначе он не сможет использовать ее в качестве буфера и тарана западной системы. А с другой стороны, Пекин не готов впрягаться за Россию всеми силами, рискуя разорвать торгово-экономические связи с западными рынками, которые более приоритетны", - считает Куса.

Поскольку, по мнению эксперта, Пекин не заинтересован в полном разгроме России на поле боя, который привел бы к смене власти в Москве на прозападный, или спровоцировал бы внутренний кризис с угрозой создания дополнительных проблем на общей границе.

"И свое посредничество (Китай - ред.) предлагает с этой целью - мол, давайте садиться за стол переговоров и замораживать конфликт", - отметил Куса в комментарии изданию.

Напомним, что на годовщину полномасштабной войны РФ против Украины китайские власти представили свой "мирный план" по разрешению конфликта. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

Впрочем, украинская сторона в ответ отметила, что китайский "мирный план" по войне в Украине предлагает неприемлемую позицию и дает намек на то, что Пекин хочет подыгрывать Москве в ее предложениях по так называемым "переговорам".

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