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Почему россияне впервые за долгое время подняли для атаки Ту-160: объяснение эксперта

Иллюстративное фото: россияне использовали для удара по Украине Ту-160 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Российские оккупанты во время последнего массированного удара по Украине 17 ноября впервые за долгое время подняли бомбардировщики Ту-160. Вероятно, у врага проблема с носителями крылатых ракет.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Константин Криволап.

Фантастический результат для ПВО

Он обратил внимание, что россияне пытались атаковать Одессу четырьмя ракетами Х-22, но украинским защитникам удалось их сбить. Это говорит о том, что город защищен от вражеских атак. 

При этом оккупанты совершали пуски сразу восьми "Кинжалов" из МиГ-31К. Семь из них были сбиты.

"Это говорит о том, что судя по всему наши партнеры нам, наверное, передали, очень осторожно говорю, Patriot", - предположил Криволап. 

По его мнению, последняя атака "показала фантастический результат", поскольку удалось сбить большое количество воздушных целей. 

Взлет Ту-160

Также эксперт напомнил, что россияне для удара по Украине поднимали не только свои стратегические бомбардировщики Ту-95, но и старые советские Ту-160, чего не было уже долгое время. У таких самолетов перестают работать двигатели каждые 3 тысячи часов налета. 

"У них 13 осталось (Ту-160), они могут взять шесть ракет. А Ту-95 видимо уже совсем в плохом состоянии", - добавил он. 

Криволап обратил внимание, что силовая схема крыла Ту-95 не рассчитана на то, чтобы нести что-то, кроме топлива. А они несут еще по 6 тонн с каждой стороны. 

"Ту-95 не выпускаются, двигатели к ним не выпускаются. то есть у них там со средствами доставки именно Х-101 и Х-555 у них большие проблемы", - отметил эксперт. 

Массированный удар по Украине

Напомним, российские оккупанты в ночь с 16 на 17 ноября запустили по Украине более 200 целей. Из них 120 ракет и 90 дронов.

Всего украинским защитникам удалось уничтожить 102 ракеты и 42 беспилотника.

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