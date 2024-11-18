Почему россияне впервые за долгое время подняли для атаки Ту-160: объяснение эксперта

Российские оккупанты во время последнего массированного удара по Украине 17 ноября впервые за долгое время подняли бомбардировщики Ту-160. Вероятно, у врага проблема с носителями крылатых ракет.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Константин Криволап.
Он обратил внимание, что россияне пытались атаковать Одессу четырьмя ракетами Х-22, но украинским защитникам удалось их сбить. Это говорит о том, что город защищен от вражеских атак.
При этом оккупанты совершали пуски сразу восьми "Кинжалов" из МиГ-31К. Семь из них были сбиты.
"Это говорит о том, что судя по всему наши партнеры нам, наверное, передали, очень осторожно говорю, Patriot", - предположил Криволап.
По его мнению, последняя атака "показала фантастический результат", поскольку удалось сбить большое количество воздушных целей.
Также эксперт напомнил, что россияне для удара по Украине поднимали не только свои стратегические бомбардировщики Ту-95, но и старые советские Ту-160, чего не было уже долгое время. У таких самолетов перестают работать двигатели каждые 3 тысячи часов налета.
"У них 13 осталось (Ту-160), они могут взять шесть ракет. А Ту-95 видимо уже совсем в плохом состоянии", - добавил он.
Криволап обратил внимание, что силовая схема крыла Ту-95 не рассчитана на то, чтобы нести что-то, кроме топлива. А они несут еще по 6 тонн с каждой стороны.
"Ту-95 не выпускаются, двигатели к ним не выпускаются. то есть у них там со средствами доставки именно Х-101 и Х-555 у них большие проблемы", - отметил эксперт.
Напомним, российские оккупанты в ночь с 16 на 17 ноября запустили по Украине более 200 целей. Из них 120 ракет и 90 дронов.
Всего украинским защитникам удалось уничтожить 102 ракеты и 42 беспилотника.
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