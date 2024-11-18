Почему россияне впервые за долгое время подняли для атаки Ту-160: объяснение эксперта

Фантастический результат для ПВО

Он обратил внимание, что россияне пытались атаковать Одессу четырьмя ракетами Х-22, но украинским защитникам удалось их сбить. Это говорит о том, что город защищен от вражеских атак.

При этом оккупанты совершали пуски сразу восьми "Кинжалов" из МиГ-31К. Семь из них были сбиты.

"Это говорит о том, что судя по всему наши партнеры нам, наверное, передали, очень осторожно говорю, Patriot", - предположил Криволап.

По его мнению, последняя атака "показала фантастический результат", поскольку удалось сбить большое количество воздушных целей.

Взлет Ту-160

Также эксперт напомнил, что россияне для удара по Украине поднимали не только свои стратегические бомбардировщики Ту-95, но и старые советские Ту-160, чего не было уже долгое время. У таких самолетов перестают работать двигатели каждые 3 тысячи часов налета.

"У них 13 осталось (Ту-160), они могут взять шесть ракет. А Ту-95 видимо уже совсем в плохом состоянии", - добавил он.

Криволап обратил внимание, что силовая схема крыла Ту-95 не рассчитана на то, чтобы нести что-то, кроме топлива. А они несут еще по 6 тонн с каждой стороны.

"Ту-95 не выпускаются, двигатели к ним не выпускаются. то есть у них там со средствами доставки именно Х-101 и Х-555 у них большие проблемы", - отметил эксперт.