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В Украине снова объявили масштабную тревогу: в России взлетел МиГ-31К

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Украина, Четверг 17 августа 2023 21:28
В Украине снова объявили масштабную тревогу: в России взлетел МиГ-31К Фото: Иллюстративное фото (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине сегодня, 17 августа, уже в четвертый раз за сутки объявляют масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 21:26 тревога объявлена во всех областях Украины.

В Украине снова объявили масштабную тревогу: в России взлетел МиГ-31К

Фото: Карта тревог (alerts.in.ua)

По информации Воздушных сил, тревога связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты в последнее время усиленно атакуют Украину с помощью ракет и ударных дронов.

Последняя масштабная атака состоялась 16 августа, когда россияне пытались бить по нашей стране с помощью дронов-камикадзе.

Большинство БПЛА враг направил в сторону Одесской и Николаевской областей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить там 13 "Шахедов", но были и попадания.

В частности, оккупанты ударили по порту "Рени", в результате чего там были повреждения и пожар.

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