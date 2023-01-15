RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему Россия сорвала обмен пленными: в ГУР раскрыли намерения врага

Фото: в разведке объяснили, зачем РФ сорвала обмен пленными 14 января (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская сторона сорвала обмен, который должен был состояться вчера, чтобы расшатать настроения в украинском обществе или посеять панику. В этой ситуации это не что иное, как активизация ИПСО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"На самом деле довольно часто переносятся обмены. Но в данной ситуации мы имеем дело с активизацией рашистов в сфере ИПСО для дестабилизации ситуации в стране, в том числе и сейчас в направлении украинских военнопленных. К сожалению и эту тему враг использует, а именно горе наших защитников и их семей для того, чтобы где-нибудь посеять панику или дестабилизировать ситуацию", - пояснил Юсов.

По его словам, очень активно сейчас себя ведут разные пророссийские боты и массово появляются новые информационные ресурсы, которые враг использует для сбора данных.

"Это вот такая игра на нервах. Несмотря на это, работа по обменам продолжается, я думаю, что в ближайшее время мы увидим хорошие новости, но чтобы их услышать, эта тема нуждается в тишине", - отметил Юсов.

Напомним, что вчера был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной, но в последний момент он был отменен по инициативе РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленнымиГлавное управление разведки