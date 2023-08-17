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Почему Россия усиливает ограничения в оккупации на юге: объяснение Херсонской ОВА

Иллюстративное фото: в Херсонской ОВА объяснили, почему Россия усиливает ограничения в оккупации на юге (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне решили перед Днем Независимости запретить украинцам перемещаться между рядом населенных пунктов Херсонской области. Они бояться возможных активных действий партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова в эфире "Радио Свобода".

"До 24 августа они опасаются партизанского движения, каких-то активных действий партизан на оккупированной территории. На Кинбурнской косе они сосредоточили какое-то количество своих сил и планируют какую-то атаку, возможно", - рассказал Толоконников. 

По его словам, опасения россиян состоят в том, что их позиции на Кинбурнской косе могут сдать, и после этого украинские защитники отработают по полученным координатам. 

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 16 августа, в Генштабе ВСУ докладывали, что россияне в период с 15 по 26 августа запретили мирным жителям перемещаться в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой

При этом вражеские солдаты проводят массовые обыски домов и проверяют телефоны украинцев. 

 

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