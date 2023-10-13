RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В чем разница между льготами и субсидиями: ответ Кабмина

Иллюстративное фото: Кабмин объяснил разницу между льготами и субсидиями (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине есть возможность платить меньшую сумму за коммунальные платежи. Для этого введена система льгот и субсидий, однако эти два вида помощи совершенно разные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

В чем отличие

Субсидия предоставляется гражданам для возмещения расходов по оплате за коммунальные услуги. Такую помощь могут получить семьи с низкими доходами.

Об условиях назначения и порядке выплат можно прочесть в материале РБК-Украина.

Льгота назначается законодательно определенным категориям лиц.

Среди них:

  • ветераны,
  • члены семей погибших (умерших) военных,
  • защитников и защитниц,
  • пострадавшие от аварии на ЧАЭС,
  • дети войны,
  • многодетные семьи.

Ее предоставляют как с учетом доходов семьи, так и без.

О том, как получить право на получение льгот на оплату коммунальных услуг, можно прочитать в материале РБК-Украина.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

К тому же с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
комуналкасубсидіїпільги