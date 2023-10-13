В чем разница между льготами и субсидиями: ответ Кабмина

В Украине есть возможность платить меньшую сумму за коммунальные платежи. Для этого введена система льгот и субсидий, однако эти два вида помощи совершенно разные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.
Субсидия предоставляется гражданам для возмещения расходов по оплате за коммунальные услуги. Такую помощь могут получить семьи с низкими доходами.
Об условиях назначения и порядке выплат можно прочесть в материале РБК-Украина.
Льгота назначается законодательно определенным категориям лиц.
Среди них:
Ее предоставляют как с учетом доходов семьи, так и без.
О том, как получить право на получение льгот на оплату коммунальных услуг, можно прочитать в материале РБК-Украина.
В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.
Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.
К тому же с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.