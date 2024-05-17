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Почему Путину не выгоден диалог со всем миром и олимпийское перемирие имеет риски: ответ Зеленского

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

Перемирие между Украиной и РФ во время Олимпиады не сможет контролироваться, так как в таком случае для нашей страны есть существенные риски. Пока Путину не выгоден диалог со всем миром, поэтому для этого нужна почва.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

Как отметил Зеленский, комментируя вопрос о перемирии между Украиной и РФ на время Олимпиады в Париже, у нашей страны уже был опыт прекращения огня, но это не сработало "с этим врагом".

"Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает техникой заехать поближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неодушевленная история", - сказал президент Украины.

В то же время на вопрос, сколько еще можем воевать с РФ, Зеленский заметил, что Путину не выгоден диалог со всем миром.

По его мнению, даже Китай потребует от российского диктатора объяснить захват территорий из-за своей позиции относительно территориальной целостности любого государства.

"На сегодняшний день почва должна быть для того, чтобы Путин искал также выход из этой ситуации. Потому что сейчас у него нет дискомфорта. Потому что - куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем - не дожмем? Трибунал будет - не будет?”, - подчеркнул президент Украины.

Как отметил Зеленский, нужно ответить себе на каждый из этих вопросов и ежедневно работать и продвигаться по каждому из этих направлений.

Предложения к перемирию во время Олимпиады

Следует отметить, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже.

В то же время руководство Украины выразило свое мнение на этот счет, справедливо заметив, что для РФ не будет действовать никаких договоренностей и страна-агрессор может воспользоваться данной ситуацией для дальнейшего интенсивного захвата украинских территорий.

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