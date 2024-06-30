Почему Путин ищет поддержки в КНДР: объяснение Зеленского

"Саммит мира заставил Путина искать союзников. И вот они союзники. Вот мы видим террористическую Северную Корею. Что его заставило? Безусловно, политическая изоляция, а второе - у него не хватает артиллерии. Все очень примитивно. В Северной Корее миллионы артиллерий, Путину нужна эта артиллерия. Он рискует отношениями с Китаем, потому что у него просто нехватка снарядов», – рассказал Зеленский.

По его словам, такие действия Путина хороший сигнал для украинских военных и свидетельствуют о том, что в России не все так хорошо на поле боя.

"Если взять все запасы Северной Кореи, я думаю, там миллионов 5 на складах, то это меньше, чем Россия использовала в течение года. Это говорит о том, что все они дать ему не могут, потому что им самим нужны запасы, но и понимание для наших партнеров, что давайте не будем говорить о долгой войне, потому что у него сил нет", - сказал президент.