Сняли сережку, а прокол в ухе неприятно пахнет? Вот что это значит

Почему появляется неприятный запах

Естественная реакция

Неприятный запах после снятия серьги обычно появляется из-за смеси кожного сала, отмерших клеток кожи и бактерий, которые накапливаются в проколе и на самой серьге.

Сальные железы возле прокола продолжают работать, даже если отверстие давно зажило. Себум накапливается, особенно если сережка плотно прилегает.

Также кожа постоянно обновляется, и микроскопические чешуйки эпидермиса могут застревать вокруг серьги и в канале прокола.

На коже всегда есть микроорганизмы. Поэтому в узкой и теплой среде прокола они перерабатывают себум и клетки кожи, образуя специфический запах.

Некоторые металлы (особенно дешевые сплавы) могут окисляться или взаимодействовать с потом, усиливая запах. Влага после душа или тренировки создает еще лучшие условия для бактерий.

Касание участка грязными руками

Доктор медицинских наук Говард Собел рассказал, что прокручивание новой серьги может вызвать инфекцию от микробов и бактерий с ваших рук.

Всегда следует мыть руки, прежде чем касаться только что проколотых ушей. Также следует осторожно промывать новые пирсинги по крайней мере раз в день мягким средством для чистки без ароматизаторов и водой.

Аллергическая реакция

Если старый прокол выделяет запах, это может быть связано с тем, что вы используете металл, на который у вас аллергия.

Серьги, содержащие никель, являются распространенной причиной аллергии. Другие симптомы аллергической реакции на серьгу включают покраснение, зуд и чувствительность. Аллергическая реакция также может сделать прокол более уязвимым к инфекции.

Слишком тугие или длинные серьги

Давление серьги, которая слишком туго прилегает к уху, может уменьшить кровоток, что потенциально может привести к инфекции и сопутствующему неприятному запаху.

С другой стороны, серьга, которую слишком долго не носили (без периодической чистки), может начать вонять. На этом участке могут накапливаться отмершие клетки кожи и кожное сало, что создает идеальную среду для размножения бактерий.

Что делать

Если прокол начал неприятно пахнуть, то стоит осторожно промывать участок трижды в день и смазывать антимикробными средствами.

Важно, если запах от прокалывания уха сопровождается отеком и покраснением, которые не проходят в течение трех дней или дольше, то стоит обратиться к медику.

Основные симптомы, которые должны насторожить: